Uomini e Donne, quando va in onda la scelta di Luca Daffrè? Anticipazioni puntata

Uomini e Donne è prossimo al suo finale di stagione, e i fans non vedono l’ora di capire come finirà quest’anno in compagnia dello show dating più famoso di sempre capitanato da Maria De Filippi. Sono giorni molto concitati, soprattutto per il trono classico, dal momento che sia Luca sia Nicole a breve faranno la loro scelta, e porteranno fuori il loro partner prediletto. Ma quando andranno in onda? Le indiscrezioni, per il momento, parlano della scelta fatta da Luca, proprio nelle ultime registrazioni. Ecco tutti i dettagli!

Uomini e Donne, anticipazioni 9 maggio 2023: oggi il trono Over o la scelta di Luca? Ultime news su Riccardo ed Elio

Uomini e Donne anticipazioni sulla scelta di Luca Daffrè

Molto prima del previsto, e contro tutte le aspettative, ecco che Luca Daffrè ha compiuto la sua scelta, che è ricaduta proprio sulla bella Alessandra, e così accontentando anche la gran parte del pubblico di Uomini e Donne. La puntata in questione, dove avviene la scelta definitiva di Luca è stata registrata proprio ieri, lunedì 8 maggio 2023. Alle altre rivali, Camilla e Alice, il tronista, alla fine, ha preferito la prima corteggiatrice con la quale era uscito, chiudendo così il cerchio. La sua risposta? Ovviamente in ”sì” pieno e senza esitazioni.

Chi ha scelto Luca Daffrè? E cosa è successo in studio?

Luca ha scelto Alessandra, e, a dire la verità, la gran parte dei telespettatori non aveva molti dubbi sulla preferenza del tronista, come esplicitamente rivelato proprio dai suoi continui comportamenti nei suoi confronti durante le puntate andate finora in onda. Tuttavia c’è stato un elemento non convenzionale per il programma: infatti, Luca ha deciso di parlare con le altre ragazze in modo molto singolare. Alice e Camilla, infatti, non sono mai entrate in studio. L’unica presente era Alessandra, la sua scelta. E quindi? Con le altre come ha deciso di chiudere? Lo scopriremo soltanto in puntata.

Quando andrà in onda la scelta?

E, ora, un’altra importante domanda: quando andrà in onda la scelta? Quanto dovremo aspettare per vedere le cose in prima persona? Non temete, per poter vedere la scelta di Alessandra da parte di Luca Daffrè non dovrete aspettare molto, la registrazione con ogni probabilità andrà in onda nella giornata di domani, mercoledì 10 maggio 2023. La chiusura definitiva del programma, invece, è prevista per venerdì 12 maggio 2023.