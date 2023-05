Uomini e Donne, anticipazioni 9 maggio 2023: oggi il trono Over o la scelta di Luca? Ultime news su Riccardo ed Elio

Ultimissimi giorni di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la piccola pausa di ieri con la messa in onda di uno speciale su Amici, il talent show che sta per giungere al capolinea, la padrona di casa Maria De Filippi e i suoi protagonisti stanno per tornare. E oggi andrà in onda una puntata speciale, quella registrata ieri e quella che, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, è quella della scelta del tronista Luca Daffrè. Ma cosa vedremo nel salotto? I riflettori saranno già puntati sul giovane, sulle poltrone rosse e sui petali? O si inizierà con il trono Over? Ecco tutte le anticipazioni di mercoledì 9 maggio.

Riccardo conosce una nuova dama a Uomini e Donne, due cavalieri per Carla e Gabriella

Stando alle anticipazioni oggi la puntata si aprirà con il trono Over, quindi con dame e cavalieri che sono lì, nello studio, alla ricerca dell’amore. Protagonista sarà, almeno nella prima parte, Riccardo Guarnieri, che archiviata la conoscenza con Mariangela ha deciso di frequentare una nuova dama. Ma anche questa volta non andrà bene e le polemiche non mancheranno. E ancora, si tornerà a parlare delle ‘nemiche’ Carla e Gabriella: entrambe stavano conoscendo Claudio, ora per loro scenderanno due nuovi cavalieri. E decideranno di farli accomodare per scoprire qualcosa in più su di loro.

Tina contro Elio, cosa succederà con Gemma

Ma non finisce certo qui. Nella puntata di oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Gemma Galgani ed Elio. La dama, a quanto pare, si arrabbierà con il cavaliere, che ha messo come foto profilo sui social un’immagine con Tina e Gianni. E, quindi, non mancheranno le polemiche in studio.

Quando andrà in onda la scelta di Luca Daffrè?

Per la scelta di Luca Daffrè, quindi, bisogna pazientare ancora un po’: probabilmente verrà trasmessa nella puntata di domani. Oggi, invece, si registrerà quella di Nicole: chi sceglierà tra Carlo e Andrea Foriglio? La curiosità è tanta, ma l’attesa ne varrà la pena!