Uomini e Donne, chi ha scelto Nicole tra Carlo Alberto e Andrea Foriglio?

Chi sceglierà la tronista romana Nicole Santinelli tra Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio? Questa è la domanda che si rincorre negli ultimi giorni, soprattutto dopo la notizia della chiusura anticipata di Uomini e Donne che nessuno si aspettava. Come ha spiegato TvBlogo, infatti, la trasmissione di Maria De Filippi, che da anni ormai appassiona i telespettatori, potrebbe chiudere con due settimane di anticipo e concludersi proprio venerdì 12 maggio, quindi tra pochissimi giorni. E, questo, inevitabilmente, vuol dire una cosa: scelte e, si spera, petali rossi per i due tronisti Nicole e Luca.

Anticipazioni registrazione oggi Uomini e Donne, la scelta di Nicole?

Come ha spiegato sui social l’esperto Lorenzo Pugnaloni, oggi non andrà in onda la puntata di Uomini e Donne per lasciare spazio allo speciale di Amici, il talent che domenica prossima giungerà al capolinea. Ma Maria De Filippi sarà ugualmente in studio perché nel pomeriggio verrà registrata una nuova puntata del dating show. E, molto probabilmente, ci sarà la scelta di Nicole. Non c’è nessuna certezza, ma il tempo stringe e anche il percorso della tronista sta per terminare: chi sarà il fortunato?

La scelta tra Carlo Alberto e Andrea Foriglio

Nicole, che è nel salotto di Uomini e Donne da diverse settimane, ha deciso di conoscere meglio e concentrare le sue attenzioni su due corteggiatori. Da una parte Carlo Alberto Mancini, 34enne di Bologna, dall’altra l’osteopata romano Andrea Foriglio. E la scelta della tronista, che nelle ultime settimane non ha certo nascosto le lacrime e la delusione per l’atteggiamento scostante dei suoi ragazzi, si nasconde proprio tra loro due. Il fortunato sarà il timido Carlo Alberto o il sicuro di sé Andrea, che non piace moltissimo all’opinionista Gianni? Una cosa è certa: Nicole, che si è sempre mostrata forte e determinata, sceglierà con il cuore. E farà parlare proprio questo. Non ci resta, quindi, che pazientare un po’ per capire cosa accadrà e chi sarà la scelta.