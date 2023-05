Uomini e Donne oggi 8 maggio 2023 non va in onda? Ecco perché, data prossime puntate e scelte

Dovranno fare a meno di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre, i fan della trasmissione. Sì, perché il programma di Maria De Filippi ha deciso di prendersi una piccola pausa e oggi non andrà in onda: al suo posto, alle 14.45, uno speciale su Amici, il talent show che sta per giungere al capolinea. Ma quando rivedremo dame e cavalieri al centro dello studio? E quando ci saranno le scelte dei tronisti Luca e Nicole? Cerchiamo di fare chiarezza.

Perché Uomini e Donne oggi lunedì 8 maggio non va in onda

Uomini e Donne oggi, lunedì 8 maggio, non va in onda. E, ormai, non ci sono più dubbi. I fan dovranno pazientare ancora un po’ perché la trasmissione tornerà in onda a partire da domani: oggi, come ha spiegato Lorenzo Pugnaloni, ci saranno le registrazioni, forse le ultime di questa stagione. Sì, come ha spiegato TvBlogo, Maria De Filippi ha deciso di chiudere i battenti in anticipo e, molto probabilmente, venerdì 12 maggio andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata del dating show. Ci saranno, quindi, le tanto attese scelte?

Lo speciale di Amici e il daytime oggi

Stando alle anticipazioni oggi al posto di Uomini e Donne, a partire dalle 14.45, andrà in onda lo speciale di Amici, il talent show che sta per giungere al capolinea. Dopo la semifinale di sabato scorso, con l’eliminazione di Aaron e Maddalena, i quattro finiti si racconteranno a cuore aperto. Uno tra Wax, Mattia, Angelina e Isobel trionferà e alzerà la famosa coppa di questa edizione: chi sarà il fortunato? Domenica 14 maggio, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda, rigorosamente in diretta, la finalissima.

Oggi viene registrata la scelta di Nicole? Anticipazioni Uomini e Donne

Uomini e Donne oggi non va in onda, ma verranno registrate le puntate. E l’attesa è tanta: ci sarà la scelta di Nicole? O quella di Luca? Sì, la trasmissione sta per giungere al capolinea e i tronisti devono fare la propria scelta. Nicole deciderà di uscire mano nella mano con Carlo o con Andrea? E Luca chi preferirà tra Camilla, Alice e Alessandra? Ci sarà per entrambi un lieto fine? Non ci resta che pazientare ancora un po’ per capire cosa accadrà nel salotto di Maria De Filippi.