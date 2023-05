Uomini e Donne, anticipazioni scelta Luca: chi sceglierà tra Alice, Camilla e Alessandra

Chi sceglierà Luca Daffrè, volto noto del mondo dello spettacolo e tronista di Uomini e Donne? Chi tra le sue tre corteggiatrici sarà la fortunata? Queste sono le domande che si rincorrono tra i fan, quelli che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà e come si concluderà il trono del giovane di Trento, che ha deciso di rimettersi di nuovo in gioco con un unico obiettivo: innamorarsi. Ce la farà? E chi sarà la fortunata?

Chi sceglierà Luca Daffrè? Anticipazioni Uomini e Donne

Luca Daffrè, volto noto della trasmissione di Canale 5 ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ha deciso di mettersi in gioco e di partecipare a Uomini e Donne, ma questa volta come tronista. Il giovane dj ha concentrato tutte le sue attenzioni su tre ragazze, diverse tra di loro: Camilla, che aveva già conosciuto su Instagram, Alice che esterna dopo esterna si è aperta e si è fatta conoscere a pieno, Alessandra, la ragazza che ha abbandonato Milano per inseguire la sua passione, quella per il surf. Chi di loro sarà la scelta? Chi siederà sulla temuta poltrona rossa?

Luca ha scelto Alessandra a U&D?

Luca si è raccontato, si è fatto conoscere sicuramente di più e con Alessandra, fin da subito, c’è stata complicità. Tra i due, infatti, è scattato anche un bacio. E da casa molti fanno il tifo per la coppia: sarà lei la scelta del tronista? Ci sarà un lieto fine?

Quando finisce Uomini e Donne, data ultima puntata

Come ha spiegato TvBlogo pochi giorni fa, Uomini e Donne potrebbe chiudere in anticipo di due settimane. Sì, purtroppo avete capito bene: il dating show di Maria De Filippi potrebbe salutare il pubblico tra pochi giorni, venerdì 12 maggio. Questa, quindi, potrebbe essere l’ultima settimana di messa in onda e, inevitabilmente, di scelte. Ma sarà davvero così? O ci sarà un colpo di scena per la gioia di chi, da anni, segue la trasmissione di Canale 5?