Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi: le scelte di Nicole e Luca

I fan di Uomini e Donne oggi dovranno fare a meno della puntata e dovranno pazientare un po’: nel pomeriggio, infatti, verranno registrati i nuovi appuntamenti, forse gli ultimi di questa stagione che, come ha spiegato TvBlogo, potrebbe chiudere i battenti il prossimo 12 maggio, con ben due settimane di anticipo. Al posto della classica puntata delle 14.45 andrà in onda, però, uno speciale su Amici, il talent show di Canale 5 che domenica 14 maggio giungerà al capolinea: solo uno tra Wax, Angelina, Mattia e Isobel trionferà e prenderà il posto del vincitore della scorsa edizione, Luigi Strangis. Ma cosa succederà nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne? Ci saranno le scelte dei tronisti?

Chi ha scelto Nicole Santinelli tra Carlo Alberto e Andrea Foriglio

Come ha spiegato l’esperto Lorenzo Pugnaloni oggi e domani verranno registrate due puntate di Uomini e Donne. E, molto probabilmente, le puntate, le ultime di questa stagione, saranno dedicate alle scelte dei tronisti Nicole Santinelli e Luca Daffrè. Nicole, ormai da settimane, sta conoscendo meglio due ragazzi e sta concentrando tutte le sue attenzioni su di loro: da una parte il timido Carlo Alberto, dall’altra l’osteopata romano, sicuro di sé, Andrea Foriglio. Chi dei due sarà il fortunato? E ci sarà il lieto fine per la tronista, che ha dovuto fare i conti durante il suo percorso con non poche ‘frecciatine’ e tensioni?

Luca Daffrè sceglierà Alessandra?

Ma non finisce certo qui. I riflettori, ovviamente, sono puntati anche sul percorso di Luca Daffrè, volto noto del mondo dello spettacolo: lui, infatti, ha partecipato come corteggiatore al programma, poi è stato tentato a Temptation Island e naufrago all’Isola dei Famosi. Il giovane tronista di Trento sta conoscendo meglio tre ragazze, molto diverse tra di loro: Alice, Camilla e Alessandra. Con quest’ultima è scattato anche un bacio: sarà lei la scelta? Ci saranno i petali rossi? Non ci resta che pazientare un po’ per scoprire cosa accadrà in studio, ma tutti sperano, ovviamente, nel lieto fine!

Anticipazioni Trono Over registrazione oggi

Non solo tronisti e corteggiatori, i fan di Uomini e Donne seguono la trasmissione anche per il trono Over. E, quindi, per le storie di dame e cavalieri. Cosa succederà nella registrazione di oggi? Gemma Galgani riuscirà a concludere questa stagione in nome dell’amore?

