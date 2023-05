Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi: chi ha scelto Nicole tra Carlo Alberto e Andrea Foriglio?

Dopo la scelta del tronista Luca Daffrè, che ha deciso di uscire mano nella mano dalla trasmissione con Alessandra, ora i riflettori sono puntati su Nicole Santinelli, la giovane romana che ha pensato bene di concentrare tutta la sua attenzione su due corteggiatori: da una parte Carlo Alberto Mancini, dall’altra Andrea Foriglio. E oggi pomeriggio, stando alle indiscrezioni riportate dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, molto probabilmente si registrerà una nuova puntata, quella della scelta. Pronti?

Anticipazioni scelta Nicole Santinelli a Uomini e Donne

Dopo la scelta di Luca Daffrè, che ha preferito parlare in camerino con Alice e Camilla prima di baciare Alessandra e far cadere i famosi petali rossi, ora è il turno di Nicole Santinelli. La tronista romana oggi pomeriggio farà la sua scelta e la curiosità dei fan, che da mesi seguono il suo percorso, è tanta: deciderà di uscire mano nella mano con il timido Carlo Alberto o con l’osteopata romano Andrea Foriglio? Il trono di Nicole è stato ‘condito’ da baci passionali e polemiche, anche con le dame del trono Over: alla fine del suo percorso riuscirà a chiarire con Roberta Di Padua? Ci saranno colpi di scena in studio? La scorsa settimana la tronista non ha certo nascosto le lacrime e la sua delusione per i comportamenti discostanti e ambigui dei corteggiatori. Avranno fatto in modo di farle cambiare idea?

Ha scelto Carlo Alberto o Andrea Foriglio?

Nicole dovrà fare la sua scelta tra due ragazzi completamente diversi. Da una parte il timido Carlo Alberto, con un passato difficile, tra bilancia come peggior nemica e bullismo, dall’altra il sicuro di sé Andrea Foriglio, noto osteopata che con tanti sacrifici è riuscito a realizzarsi e a collezionare un successo dopo l’altro. Con entrambi ci sono stati, nel corso delle esterne, baci passionali. Ma chi avrà conquistato il cuore di Nicole, che sembra così dura e forte? Non ci resta che pazientare ancora un po’ per capire cosa accadrà nel salotto di Maria De Filippi.