Gli istruiti a Pechino Express 2023: chi sono Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, età, Il Collegio

Pechino Express, il reality tutto all’insegna dell’avventura, sta per prendere il via. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo, tra modelle, ex calciatori, conduttori, che hanno deciso di partire e di lasciare a casa, in Italia, i lussi. Zaino in spalle e via alla scoperta di nuovi mondi e nuove realtà. Tra abitudini di vita diverse, riflessioni e percorsi che resteranno impressi nel cuore e nella mente di tutti. Sia di chi partecipa che dei telespettatori. Tra i concorrenti in gara, perché Pechino resta una sfida, anche Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, che formano la coppia de Gli istruiti. Ma conosciamoli meglio!

Chi è Maria Rosa Petolicchio a Pechino Express 2023

Maria Rosa Petolicchio è una professoressa di matematica e scienze. Sappiamo che è nata a Salerno nel 1965 e che dopo gli studi ha conquistato il posto da insegnante. Per un lungo periodo ha lavorato Battipaglia, in una scuola secondaria di primo grado. Poi, però, è arrivata in televisione, nel reality “Il Collegio”, dove ha iniziato ad insegnare matematica e scienze anche sul set. Tra i suoi alunni anche Andrea di Piero, con cui condividerà l’avventura di Pechino Express 2023.

Cosa sappiamo su Andrea Di Piero a Pechino Express 2023

Andrea di Piero è nato a Fiuggi nel 2004 e ha da poco compiuto 18 anni. Il ragazzo è uno studente molto giovane e non si hanno molte informazioni sulla sua vita o sulla sua famiglia. Sappiamo, però, che è molto elegante e preciso, infatti veste sempre con giacca e cravatta. Ha un aspetto d’altri tempi ed è molto studioso. Ha partecipato alla stagione del 2020 de “Il Collegio”, durante la quale è stato allievo di Maria Rosa Petolicchio. E i due insieme partiranno alla ‘volta’ di Pechino Express!

Quali sono le tappe di Pechino Express 2023

Gli istruiti, insieme ad altre coppie, partecipano a Pechino Express, il reality in onda su Sky (e su NOW TV), che vede alla conduzione, ormai da sempre, Costantino Della Gherardesca. Tra sfide, prove, corse contro il tempo. Questa volta i ‘viaggiatori’ seguiranno un percorso lungo, che toccherà l’India, il Borneo Malese e la Cambogia, attraversando la giungla di Mumbai. Ecco, nel dettaglio, tutte le tappe: