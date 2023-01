Gloria Guida: chi è, età, carriera, oggi, foto, chi è il marito, figli, vita privata e Instagram

Dopo l’emozionante puntata di ieri è tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica pomeriggio di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Dopo il racconto di Alba Parietti, che ha finalmente trovato l’amore, Silvia Toffanin accoglierà in studio Gloria Guida, bellezza senza tempo, che parlerà sì della sua carriera, ma anche della sua vita privata. E dell’amore che prova, ormai da anni, per il marito Johnny Dorelli.

Dagli esordi al debutto di Gloria Guida

Gloria Guida è nata a Merano il 19 novembre del 1955 ed è una nota attrice, conduttrice tv ed ex modella. Lei è stata tra le principali interpreti delle commedie sexy all’italiana degli anni ’70, ma è stata anche protagonista di film a sfondo erotico. Sappiamo che ha cominciato la sua carriera artistica a 17 anni, come cantante, quando ha partecipato a Un disco per l’estate, poi inizia ad avvicinarsi al mondo della recitazione.

I successi al cinema

Il primo film interpretato da Gloria Guida è La ragazzina, seguito subito dopo da La minorenne, pellicole che raccontano le vicende quotidiane di ricchi adolescenti impegni a vincere la noia con il sesso. L’attrice, poi, ha interpretato diversi film e si è inserita a pieno titolo nel genere della commedia sexy all’italiana. Uno dei maggiori successi è sicuramente L’infermiera di notte: famosa la scena dell’infermiera accaldata che apre il camice bianco provocando l’eccitazione del marito che sta sorvegliando.

L’abbandono del cinema, gli ultimi lavori

Dopo l’incontro con Johnny Dorelli, che è poi diventato suo marito, la Guida ha abbandonato il cinema e si è dedicata principalmente alla famiglia, alla figlia Guendalina. Gli ultimi film interpretati sono: La casa stregata con Renato Pozzetto e Sesso e volentieri. Nel 2009, però, è ritornata sul piccolo schermo come attrice nella serie tv Fratelli Benvenuti e nel 2022 è tornata al cinema con Improvvisamente Natale, dopo ben 40 anni. Nel 2021, inoltre, ha partecipato allo show tv Star in the Star su Canale 5, dove ha imitato la cantante Patty Pravo.

La storia d’amore con Johnny Dorelli

Ma veniamo alla vita privata. Gloria Guidi ha conosciuti Johnny Dorelli e nel 1979 hanno iniziato la loro relazione, poi nel 1991 sono convolati a nozze. Da quell’amore è nata una figlia, Guendalina.

I tradimenti

A raccontare il loro primo incontro è stata l’attrice qualche tempo fa al Corriere della Sera, dove ha ripercorso tutto il loro rapporto, fatto come ogni relazione di alti e bassi. Di gioie e forse anche di tradimenti. “Era il 4 novembre 1979. Avevo 22 anni, lui 42. Ero inesperta, terrorizzata”. Ma Johnny è riuscito a metterla a suo agio, lui che era rimasto stupito dalla bellezza di lei.

Quarantatré anni insieme. E un segreto: parlare tanto, confrontarsi. “Ci ha tenuto insieme il dialogo. Nei momenti di difficoltà, siamo sempre rimasti uniti, parlando, chiarendoci. Mi fa rabbia vedere i giovani che si separano subito, che non hanno voglia di lottare”. Poi Gloria Guida ha ricordato il momento più emozionante di sempre, la nascita della loro figlia Guendalina. E ha parlato anche dell’ombra dei tradimenti.

“Lui era un uomo che piaceva, faceva tournée sei mesi all’anno, io mi trovavo a casa con la bambina e il papà che si vedeva solo il lunedì, quando i teatri sono chiusi. Restare uniti è stato complicato, ma ho sempre saputo che amava solo me”. Entrambi, in realtà, hanno sospettato della loro reciproca infedeltà. Ma hanno superato ogni momento no e sono felici e innamorati, anche a distanza di anni.

Instagram di Gloria Guida

Gloria Guida ha un profilo Instagram e con l’account @gloriaguida1 vanta oltre 35 mila followers. Sui social condivide molti scatti della sua vita quotidiana.