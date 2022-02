Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni 7 febbraio 2022: primo finalista, nomination ed eliminato

Torna stasera in diretta tv tv, dopo la pausa dovuta a Sanremo, l’appuntamento con la casa del Grande Fratello Vip 6. L’attesa è tanta, perché, come già vi abbiamo rivelato nelle nostre anticipazioni, questa sera ci saranno tanti colpi di scena e novità. Innanzi tutto non ci saranno eliminazioni, ma il televoto servirà per mandare il concorrente prescelto direttamente in finale.

Si tratterà dunque di una votazione importantissima: il prescelto, o la prescelta, sarà dunque non solo salvo dalle future eliminazioni, ma avrà il posto assicurato per la finale del 14 marzo, in onda in prima serata su Canale 5.

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni del 7 febbraio 2022

Ma ecco cosa accadrà nella puntata di questa sera. Dopo la pausa di venerdì, quarta serata del Festival di Sanremo, i concorrenti del reality sono davvero carichi. E i telespettatori, che l’auditel registra essere circa tre milioni e mezzo a settimana, lo sono ancora di più, pronti a chiudere il televoto. Una settimana fa i sondaggi davano in testa Delia, mentre chiudeva la classifica Katia Ricciarelli: sarà ancora così?

Di certo Delia ha conquistato le simpatie del pubblico, cosa dimostrata anche nella sfida contro Soleil, ma dietro di lei incalzano gli altri concorrenti.

Grande Fratello Vip 2022: i quattro candidati in sfida per la finale

A contendersi un posto in finale sono Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Delia Duran e Manila Nazzaro. E’ tra loro quattro che uscirà fuori il nome del primo finalista ufficiale della sesta edizione del reality show targato Mediaset e che vedremo la sera del 14 marzo contendersi il ruolo di vincitore della Casa.

Al momento, come dicevamo, dai sondaggi sembra essere Delia la favorita, ma Davide la incalza a pochissima distanza. E ricordiamo che Davide è nella casa dall’inizio del programma e questo è un elemento che potrebbe giocare a suo favore. Delia, infatti, è arrivata solo in un secondo momento, anche se la sua storia personale, con gli intrighi amorosi del triangolo che si è andato a creare tra suo marito Alex Belli, Soleil e lei, hanno conquistato il pubblico, che si è schierato dalla sua parte. Sarà quindi una battaglia all’ultimo voto, che potrebbe riservare molte sorprese.

GF Vip6: Delia Duran favorita, ma chi vincerà al televoto?

Alfonso Signorini è pronto per decretare chi sarà il concorrente che andrà in finale. Ma chi sarà? Il televoto è aperto fino a stasera. Scopriremo chi sarà il concorrente vincitore collegandoci alla TV o in streaming e seguendo la diretta.