Grande Fratello Vip 2022: chi sono i concorrenti in nomination dopo la puntata di giovedì 29 settembre?

Complicità palesi, strategie, prime discussioni accesi. Ed equilibri che nella casa del GF VIP, quella più spiata di sempre, iniziano già a vacillare, nonostante il reality sia iniziato da poco. Al centro della trasmissione, come sempre, le vite dei concorrenti, volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi in gioco, ‘spogliarsi’ nudi e mostrarsi così come sono, con i loro punti di forza e debolezza. Ma chi è stato nominato e lunedì, nel corso della prossima puntata, rischia l’eliminazione?

GF VIP 7, chi è al televoto e rischia l’eliminazione

I concorrenti hanno già provato il ‘brivido’ delle nomination. E lunedì scorso hanno votato, convinti di poter così eliminare un personaggio ‘scomodo’. Al televoto, però, sono finiti sei ‘vipponi’ e non certo per l’eliminazione: il pubblico dovrà votare il preferito, che probabilmente si salverà e sarà immune. La scelta è tra Nikita, Antonella, Marco, Giaele, Edoardo e Daniele.

Antonella è la preferita, tre in nomination

Antonella, a sorpresa per i ‘vipponi della casa, è stata la preferita, quindi immune per questa settimana. Al televoto, invece, sono finiti:

Giaele

Giovanni

Marco

Chi di loro verrà eliminato lunedì sera?

Dove vedere la replica del GF e a che ora

La puntata del GF VIP, in replica, sarà disponibile in streaming sul portale Mediaset Play. In chiaro, invece, si potrà seguire su LA5 domani, venerdì 30 settembre, a partire dalle 21.10 circa. L’appuntamento con la diretta è per lunedì 3 ottobre, quando probabilmente ci sarà il primo eliminato di questa edizione già molto ‘vivace’.