GF VIP 7, stasera torna Adriana Volpe: ecco perché, le anticipazioni di giovedì 29 settembre

Adriana Volpe, ex opinionista della scorsa edizione del GF VIP, sta per ritornare negli studi di Cinecittà e questa sera, in occasione della nuova puntata del reality, i telespettatori ne vedranno delle belle. Sicuramente, infatti, ci sarà una botta e risposta con la ‘nemica’ Sonia Bruganelli, che è stata confermata nel ruolo di opinionista accanto a Orietta Berti, new entry. Le due, a distanza di tempo, riusciranno a fare la pace e ad avere un rapporto equilibrato?

Adriana Volpe e la sorpresa a Giovanni Ciacci

Stando alle anticipazioni e alle prime indiscrezioni, questa sera Adriana Volpe ritornerà al GF VIP sì per confrontarsi, ancora una volta con Bruganelli, ma anche per fare una sorpresa all’amico costumista Giovanni Ciacci, che ha deciso di partecipare. E raccontarsi a cuore aperto, a ruota libera.

Chi è il preferito e sarà immune?

Questa sera, poi, ci sarà il primo immune di questa edizione. Signorini, infatti, ha aperto un televoto e il pubblico dovrà votare il preferito: chi tra Nikita, Antonella, Giaele, Edoardo, Daniele e Marco avrà questo privilegio?

Lo scontro tra Ginevra e Giaele, le ultime news su Pamela Prati

Al GF VIP, inoltre, si parlerà dello scontro acceso tra Ginevra Lamborghini, che sta tentando di ricucire il suo rapporto con la sorella Eletta, e Giaele: le due riusciranno a fare pace, a chiarirsi? I riflettori, poi, potrebbero essere puntati su Pamela Prati, che si sta divertendo e si sta lasciando andare: nascerà l’amore con Marco Bellavia?