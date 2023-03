Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 27 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminati e finalisti, ultime news su Nikita e Luca

Le emozioni e i colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai. Neppure ora che siamo a un passo dalla finale, in programma il prossimo 3 aprile. E i telespettatori, quei fan che da metà settembre seguono il reality, lo sanno bene. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, strategie vincenti (e non), provvedimenti disciplinari, squalifiche, la casa più spiata d’Italia sta continuando a tenere compagnia al pubblico. E il conto alla rovescia si può attivare perché esattamente tra una settimana verrà decretato il vincitore di questa edizione, la più lunga di sempre. Ma cosa succederà stasera? Chi dei concorrenti è al televoto? E chi dovrà lasciare il gioco ora che siamo agli sgoccioli?

Nikita, Onestini, Tavassi, Alberto, Andrea e Milena stasera al televoto al GF VIP

Dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi, ben sei concorrenti sono finiti al televoto, che questa sera avrà doppio esito. Il più votato sarà il quarto finalista e affiancherà Micol, Oriana e Giaele, mentre il meno votato dovrà andare a casa e sarà l’eliminato della puntata. Al televoto:

Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate fuori dalla casa

Luca Onestini, che non si è mai risparmiato e ha sempre detto la sua

Alberto De Pisis, che ha fatto emozionare con la sua storia

Andrea Maestrelli e Milena Miconi, gli ultimi arrivati

Edoardo Tavassi che nella casa ha fatto divertire tutti e si è innamorato di Micol Incorvaia.

Chi di loro sarà il quarto finalista? E chi l’eliminato? Stando ai primissimi sondaggi, a giocarsi un posto nella finale sembrerebbero esserci Nikita ed Edoardo Tavassi. A rischio, invece, Andrea e Milena: sarà così?

Onestini e Nikita vicini, la rabbia di Oriana

Ma non finisce certo qui. Il televoto sarà importante, ma i riflettori saranno puntati anche sui protagonisti, che stanno facendo del reality un grande reality. E, molto probabilmente, si parlerà di Luca Onestini e Nikita Pelizon. I due, che hanno discusso (e non poco), ora sembrano vicini, affiatati e complici. Una strategia? Chissà…Quello che è certo è che Oriana, amica di Luca, non ha visto di buon occhio la cosa. E le polemiche non sono mancate. Signorini questa sera cercherà di indagare e scoprirne di più!

Non ci resta che seguire la puntata di stasera, a partire dalle 21.30 circa su Canale 5. Tra emozioni, colpi di scena e grandi sorprese. Che terranno compagnia ai telespettatori anche in questa penultima puntata, prima dell’attesissima finale!