Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri? Immuni e concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 16 gennaio 2023

Torna puntuale come sempre l’appuntamento con il Grande Fratello Vip che ormai da settimane ci appassiona con le sue storie, gli intrighi amorosi, le liti (e non mancano come sempre le polemiche) e gli immancabili colpi di scena. Al timone dell’ormai consolidato format di successo come sempre ci sarà lui, Alfonso Signorini, pronto a stuzzicare e provocare i concorrenti. Ma cosa è successo nella puntata di lunedì 16 gennaio 2023? E soprattutto: chi è stato eliminato e per questo ha dovuto abbandonare la casa del Gf Vip?

Chi è uscito ieri sera dal Gf Vip, eliminata Dana Saber

Al televoto sono finiti Dana, Nicole e Nikita. Ma chi tra loro ha dovuto abbandonare il gioco? Come sempre infatti il giudice supremo del gioco è il pubblico che, attraverso il televoto, stabilisce l’eliminato della puntata. Nulla infatti sfugge ai telespettatori sempre pronti a premiare o ‘condannare’ i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Il televoto, che era eliminatorio, ha decretato l’uscita dalla casa di Dana Saber.

Cosa è successo nella puntata di ieri

Televoti, grandi sconti e grandi emozioni. Tutto questo è da sempre il Grande Fratello Vip, il reality che anche quest’anno vede al timone Alfonso Signorini. Nella puntata di ieri, i riflettori sono stati puntati soprattutto su Davide di cui in studio è stato affrontato il passato e i suoi trascorsi. Poi si è tornati a parlare di Oriana e del quadrilatero ‘amoroso’ di fuoco che ruota attorno a lei.

Chi sono i concorrenti preferiti e in nomination al GF VIP questa settimana

Ma non c’è Grande Fratello (ovviamente) senza nomination oggetto ogni qualvolta di accesi scontri e polemiche. Chi dei concorrenti è finito dritto al televoto? E chi, invece, è stato ‘eletto’ preferito dagli altri inquilini e dalle opinioniste in studio?

I concorrenti più votati, dopo la tornata di nomination (palesi e segrete), sono stati:

George Ciupilan

Wilma Goich

Alberto De Pisis

Giaele De Donà

Nikita Pelizon

Sarah Altobello

