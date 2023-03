Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Cosa è successo nella semifinale di lunedì 27 marzo 2023

Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello Vip? E cosa è successo nella semifinale del reality? Queste sono le domande che si rincorrono, soprattutto perché manca davvero pochissimo alla finale, quella del 3 aprile, quando verrà decretato il vincitore di questa edizione, la più lunga di sempre. Ma ci sono stati dei colpi di scena improvvisi nell’appuntamento del 27 marzo? E chi è in finale e può stare tranquillo per una settimana? E chi, invece, ha dovuto rinunciare al sogno della vittoria, salutare gli amici di viaggio e ritornare in studio da Alfonso Signorini e le sue opinioniste?

Chi è stato eliminato ieri tra Nikita, Tavassi, Onestini, Alberto, Milena e Andrea? Lascia il gioco Luca Onestini

Dopo l’eliminazione un po’ inaspettata di Antonella Fiordelisi, che è stata una delle protagoniste di questa edizione, ben sei concorrenti sono finiti al televoto. Un televoto con doppio esito: il più votato è diventato il quarto finalista, il meno votato ha dovuto lasciare la casa. ‘Protagonisti’: Nikita Pelizon, amatissima fuori dal gioco, Tavassi, che ha conosciuto e si è innamorato di Micol Incorvaia, Luca Onestini, che ha sempre detto la sua senza paura, Alberto De Pisis, che ha emozionato il pubblico con la sua storia di rinascita e gli ultimi due arrivati Milena Miconi e Andrea Maestrelli. Chi di loro è stato eliminato definitivamente? Ad abbandonare il gioco ad un passo dalla finale è stato Luca Onestini. In finale invece Tavassi e Nikita Pelizon.

Anche Andrea Maestrelli è stato eliminato

Stando ai sondaggi, prima della puntata, quello a rischio era Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati nella casa del GF VIP. Lui, romano doc, era già stato eliminato diverse settimane fa, poi aveva ottenuto il biglietto di ritorno ed era rientrato in gioco. Ma qual è stato il suo destino? Anche lui ha dovuto abbandonare il gioco: è lui infatti l’altro eliminato di serata insieme ad Onestini.

Data della finale del GF VIP e chi vince

La prossima puntata del GF VIP, l’ultima, andrà in onda lunedì 3 aprile. E tra una settimana, quindi, verrà decretato il vincitore dell’edizione più lunga di sempre. Stando ai sondaggi, la preferita sembrerebbe essere Nikita Pelizon, seguita da Oriana: il montepremi se lo giocano loro due? Chissà…Non ci resta che pazientare ancora un po’ e capire cosa succederà!