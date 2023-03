Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Tavassi, Onestini, Alberto, Milena e Andrea? Sondaggi e anticipazioni 27 marzo 2023

Il conto alla rovescia si può attivare perché manca una settimana alla finale del Grande Fratello Vip, il reality che dal 19 settembre scorso sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, tra storie d’amore, confronti, discussioni, polemiche, provvedimenti disciplinari di ogni tipo e squalifiche, il 3 aprile verrà decretato il vincitore di questa edizione. La più lunga di sempre. Ma cosa succederà nella puntata del 27 marzo? Chi dei concorrenti al televoto andrà dritto in finale? E chi, invece, dovrà abbandonare il gioco?

Nikita, Tavassi, Onestini, Alberto, Milena e Andrea al televoto al GF VIP

Dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi, che molti davano già in finale, altri sei concorrenti sono finiti al televoto. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un televoto con doppio esito: il più votato sarà il quarto finalista e affiancherà Oriana, Micol e Giaele, mentre il meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare definitivamente la casa. Perché ora il gioco si fa più duro che mai. Al televoto, nella puntata di una settimana fa, quella di lunedì, sono finiti: Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Alberto De Pisis, Milena Miconi e Andrea Maestrelli. Chi di loro sarà in finale e vedremo il 3 aprile? E chi, invece, dovrà ritornare in studio da Alfonso Signorini e le sue opinioniste?

Milena o Andrea Maestrelli: chi viene eliminato

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum Free a rischio eliminazione sembrerebbero esserci Milena Miconi e Andrea Maestrelli, i due ultimi arrivati nella casa del GF VIP. Uno di loro dovrà lasciare il gioco a un passo dalla fine? Si giocano la finale, invece, Nikita Pelizon, amatissima, ed Edoardo Tavassi, che al Grande Fratello ha conosciuto e si è innamorato di Micol Incorvaia.

Luca Onestini vicino a Nikita

Stando alle anticipazioni nella puntata del 27 marzo verrà sì lasciato spazio al televoto, che è fondamentale, ma si parlerà anche di Luca Onestini e Nikita Pelizon. Dopo un iniziale avvicinamento e la discussione, i due hanno deciso di mettere la parola fine alla ‘guerra’. E ora si stanno divertendo: sembrano complici e affiatati. Strategia? Alfonso Signorini cercherà di indagare!