Grande Fratello Vip, chi è stato il preferito ieri? Concorrenti in nomination, chi è al televoto dopo la puntata di giovedì 9 febbraio 2023

Alfonso Signorini paura non ne ha. E ha sfidato il Festival di Sanremo con il suo Grande Fratello Vip, il reality che da mesi, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra storie d’amore che nascono, tra non pochi alti e bassi, complicità che sono visibili a tutti, polemiche, strategie (vincenti e non). E televoti sempre aperti. Ma cosa è successo nella puntata di ieri, giovedì 9 febbraio? Chi si è salvato? E chi, invece, dei vipponi è finito dritto al televoto, quindi a rischio eliminazione?

Chi è stato il preferito tra Antonino, Donnamaria, Luca, Attilio e Sarah?

Al televoto lunedì scorso sono finiti ben quattro vipponi. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese, ex di Belen che nella casa ha fatto (e continua ancora) parlare di sé, di Edoardo Donnamaria, che lì a Cinecittà ha conosciuto e si è innamorato di Antonella Fiordelisi, di Luca Onestini, molto discusso, di Attilio Romita, il giornalista che ha deciso di mettersi in gioco e di Sarah Altobello, che con la sua simpatia sta conquistando tutti. Chi di loro è stato salvato dal pubblico ed è stato reso immune? Ricordiamo che il meno votato finirà dritto al televoto, questa volta eliminatorio, con Nikita Pelizon (la scorsa settimana Alberto De Pisis, preferito dal pubblico a casa, ha deciso di mandare proprio lei al televoto).

Il vip meno votato è stato Attilio.

Concorrenti in nomination e immuni

Non esiste. Anzi, non può esistere puntata del Grande Fratello Vip senza nomination, spesso teatro di discussioni. E scontri. Chi dei concorrenti finirà al televoto insieme a Nikita, ora che la finale, molto lentamente, si avvicina? La scorsa settimana le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti avevano deciso di rendere immuni Antonella e Nicole. Chissà cosa decideranno di fare ora!

In nomination, quindi a rischio eliminazione, una sfilza di concorrenti:

Antonino

Attilio

Daniele

Davide

Edoardo Donnamaria

Nicole Murgia

Nikita

Oriana

Quando va in onda la prossima puntata del GF VIP

La prossima puntata del Grande Fratello Vip, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 13 febbraio, in prima serata su Canale 5. E questa volta Signorini sfiderà il debutto della fiction Rai Fiori sopra l’inferno con Elena Sofia Ricci.