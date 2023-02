Sanremo 2023, chi è il corista Bruno Corazza: età, foto e Instagram

Cantante e corista, Bruno Corazza ha conquistato il pubblico della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 grazie al suo intervento, sollecitato dal conduttore Amadeus, con i Black Eyed Peas. Sicuro, con un inglese fluente, per niente impacciato è stato invitato a formulare una domanda alla band americana che ha dimostrato di apprezzare il suo interlocutore. Ma chi è Bruno Corazza? Andiamo a conoscerlo più da vicino.

Chi è Bruno Corazza?

Ha 41 anni ed è un corista che ha partecipato oltre che al Festival di Sanremo, quest’anno è la sua seconda partecipazione alla kermesse, la prima era stata nel 2021, ha preso parte anche ad altre trasmissioni tv: Il Cantante Mascherato e Ballando con le Stelle.

L’intervista ai Black Eyed Peas

L’invito del direttore tecnico a prendere parte all’intervista con i Black Eyed Peas ha consentito a Bruno di farsi conoscere. Non solo un fisico prestante, una bella presenza, ma anche una grande presenza scenica, il giovane corista è stato in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico che, dopo averlo sentito, si è scatenato sul web con interventi di apprezzamenti. “’Oggi è nata una stella” ha scritto qualcuno sui social e qualcun altro: “Che bella voce Bruno”, Insomma il pubblico è andato in delirio per il 41enne dai capelli scuri che molti ritengono assomigli a Marco Mengoni.

Vita privata

Non si sa molto di Bruno Corazza, della sua vita privata. Solo che il suo amore per la musica è profondo e ha origini ‘antiche’ visto che ha postato una foto che lo ritrae da bambino e poi alla sua prima esperienza con Sanremo nella quale scrive: “Sulla sinistra, un bimbo di 5 anni ed il suo primo giradischi: la gioia immensa. Sulla destra, un bimbo di 40 anni ed il suo primo Sanremo: la stessa gioia immensa”.

Instagram

Bruno ha un profilo Instagram, bradibru, con 3.717 follower, un numero di seguaci che, visto il successo registrato nella seconda serata del Festival 2023, è sicuramente destinato a crescere velocemente.