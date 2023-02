Black Eyed Peas a Sanremo 2023 stasera, ecco quanto guadagnano: il cachet degli ospiti

Non solo canzoni al Festival di Sanremo ma anche un cospicuo giro di denaro. Ad attirare l’attenzione dei più curiosi, non solo i cachet corrisposti per la conduzione e la co-conduzione, ma anche quelli previsti per gli ospiti che si avvicendano sul palco dell’Ariston. Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito…

Grande attesa per i Black Eyed Peas: quale sarà il loro cachet?

Nella seconda serata di stasera 8 febbraio 2023, tra gli ospiti sono attesissimi i Black Eyed Peas, gruppo musicale statunitense. Ma la domanda resta la solita… Quanto guadagna la band americana per la loro esibizione della durata di 20 minuti a Sanremo?

Dopo un lungo ‘corteggiamento’ da parte del direttore artistico della kermesse, la band ha accolto l’invito ad esibirsi sul palco del Festival della canzone italiana, a prezzi stellare. Il cachet previsto per i Black Eyed Peas ammonta a circa 800 mila euro. Una cifra ben al di sopra di quanto è stato speso negli anni passati per accogliere ospiti internazionali. Sono diverse le domande che questa somma fa nascere: Che sia per la difficoltà di reperire ospiti internazionali? Oppure forse dipende dalla contro-programmazione delle reti Mediaset che rischia di mettere in difficoltà il Festival?

La contro-programmazione di Mediaset

In effetti Piersilvio Berlusconi aveva annunciato la sua intenzione di affrontare la settimana della kermesse canora con un palinsesto specifico e tale da creare ‘problemi’ alla Rai. Proprio nei cinque giorni del Festival di Sanremo è previsto sulle reti Mediaset un doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip e con le Iene, e il programma condotto dalla De Filippi nel corso della serata conclusiva dello show in onda su Rai 1. Una sorta di sfida all’ultimo share quella tra la Rai e Mediaset il cui esito vedremo solo al termine di questa settimana.

Compensi di conduttore e co-conduttori

Gli altri compensi di Sanremo sono: per Amadeus è prevista la somma di circa 350 mila euro complessivi, 300 mila a Gianni Morandi, 100 a Chiara Ferragni, non oltre i 30mila per le altre co-conduttrici, visto che il calcolo della somma da corrispondere è stato formulato sulla base della popolarità.

Certo è che la somma prevista per la band americana ha lasciato di stucco. Solo Jennifer Lopez nel 2010 ha ricevuto eguale compenso. Mentre a John Travolta e Nicole Kidman nel 2006 è andata la somma di 450mila euro e 300 mila euro, Sharon stone nel 2003 ebbe un compenso di 250mila euro e Mike Tyson 90mila nel 2006 e Dustin Hoffman nel 2004 ha percepito 180mila euro.

Ma visto l’enorme giro di soldi che ruota intorno alla realizzazione della kermesse, i telespettatori potrebbero ‘temere’ che tutto sia fatto a spese dei contribuenti che pagano il canone televisivo. Così non è, visto che il festival si regge soprattutto grazie ai proventi ottenuti dalla pubblicità.