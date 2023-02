Black Eyed Peas a Sanremo 2023, perché Fergie ha lasciato il gruppo? I motivi

La 73esima edizione del Festival di Sanremo ha preso il via! Tra gli ospiti anche il celebre gruppo dei Black Eyed Peas in una veste diversa da quella in cui siamo abituati a vederli. Grande assente della band è infatti la cantante Fergie, voce della band dal 2002 al 2017, anno in cui ha deciso di interrompere la collaborazione. Quando è uscita la notizia, il management del gruppo aveva smentito l’indiscrezione ma a vuotare il sacco ci ha pensato poi Will.i.am, storico membro della band che ha spiegato che Fergie non faceva più parte del gruppo e che è stata sostituita da J. Rey Soul. Quali i motivi alla base della separazione?

Fergie non è più nei Black Eyed Peas, la motivazione

Intervistato da Billboard Will.i.am ha spiegato che la donna aveva deciso di allontanarsi dalla musica per fare la mamma a tempo pieno. Tuttavia, il rapporto tra Fergie e i suoi ex compagni di viaggio appare sereno e all’insegna del reciproco rispetto: ‘Cerchiamo di tenerci in contatto. Ci sentiamo ogni tanto per dirci “ciao”, “buon compleanno”, “buon Natale” e “buona Pasqua”. Lei sa che siamo in studio. Le vogliamo bene e lei adesso è concentrata solo a fare la mamma. Che è un duro lavoro quello che vuole fare adesso, e noi siamo dalla sua parte. Sa come contattarci per una fuga. Rispettiamo il suo desiderio, la amiamo e vogliamo solo che stia bene’ .

Le parole di apl.de.ap

‘Lei è nostra sorella. Quindi, anche con queste piccole interruzioni lei resterà sempre nostra sorella. Sfortunatamente i nostri piani non coincidono con le sue esigenze di maternità e lei vuole concentrarsi su quelle. E come ha detto Will, noi la supportiamo al 100 per cento’, queste invece le parole di apl.de.ap che non ha mancato di far sentire la sua vicinanza ed il suo affetto a Fergie.