Conduttrice seconda serata Sanremo 2023: chi affianca Amadeus oggi mercoledì 8 febbraio 2023

Il Festival di Sanremo, per la gioia di tutti, ha preso il via. E da giorni, ormai, non si fa altro che parlare sì dei cantanti in gara, che quest’anno sono 28, ma anche delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco. Dopo il debutto di Chiara Ferragni, che ha incantato tutti con i suoi abiti ‘manifesto’, chi sarà la seconda co-conduttrice? Sul palco dell’Ariston questa sera, mercoledì 8 febbraio, è attesa Francesca Fagnani, la nota giornalista e volto di Belve su Rai 2.

Chi è Francesca Fagnani

Francesca Fagnani, classe 1978, è originaria di Roma ed è una nota giornalista. Ha prima conseguito un dottorato di ricerca in filologia dantesca, poi in America – come ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair – si è presentata agli uffici Rai per chiedere se avevano bisogno di qualcuno che mettesse a posto le cassette. È proprio così che Francesca ha iniziato uno stage, poi è approdata in televisione dove ha condotto Ballarò insieme a Michele Santoro. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Dal 2018 conduce Belve, andato in onda dapprima sul Nove e adesso su Rai 2. E ora è pronta a salire sul palco dell’Ariston.

Monologo di Francesca Fagnani stasera

E se da una parte Chiara Ferragni ha portato sé stessa sul palco, anticipando di non essere conduttrice e attrice, e ha incantato tutti con la sua lettera-monologo, dall’altra oggi toccherà a Francesca Fagnani presentare, al fianco di Amadeus, la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. La conduttrice, come ha spiegato ai microfoni de La vita in diretta, porterà il suo lavoro da giornalista su quel palco. Ma tutto tace sul monologo. Parlerà della parità di diritti per le giornaliste? Di questo, in realtà, la Fagnani aveva già parlato nel 2021 a Le Iene. Quello che è certo, come ha già spiegato più volte, non sarà una Belva. Non ci resta, quindi, che aspettare la puntata di stasera, a partire dalle 20.40, per scoprire cosa accadrà. D’altra parte, dopo Blanco che distrugge la scenografia, dobbiamo aspettarci di tutto!