Televoto GF VIP, chi è il preferito tra Luca, Antonino, Sarah, Donnamaria e Attilio? Sondaggi e percentuali di stasera

Chi ha pensato, anche solo per un momento, che il Festival di Sanremo avrebbe ostacolato il Grande Fratello Vip, si è sbagliato. Il GF VIP, infatti, raddoppia e andrà in onda questa sera, proprio mentre su Rai 1 prenderà il via la terza puntata della kermesse musicale, che sta collezionando record di ascolti. Alfonso Signorini non ha paura e terrà compagnia al pubblico: in diretta, come sempre, aprirà le porte della casa più spiata d’Italia. Tra amori, ritorni di fiamme (forse), complicità che non mancano, occhi che parlano. E tante, troppe, discussioni. E polemiche. Per non parlare, poi, del televoto: chi dei concorrenti è a rischio? E cosa succederà stasera?

Attilio, Antonino, Edoardo, Onestini e Sarah al televoto stasera al GF VIP

Sono cinque i concorrenti al televoto, proprio ora che la finale, anche se molto lentamente, si avvicina. Dopo la decisione del pubblico di salvare Alberto De Pisis, che la scorsa settimana si è dovuto sfidare con due protagoniste indiscusse, e cioè Nikita e Antonella, i ‘vipponi’ sono stati chiamati alle nomination. E questo è il risultato. Questa sera al televoto Luca Onestini, che ora ha potuto riabbracciare la sua ex compagna Ivana, Antonino Spinalbese, che nella casa ha conquistato tutti (o quasi), Sarah Altobello, che con la sua spontaneità fa divertire, Edoardo Donnamaria, molto discusso e chiacchierato e Attilio Romita, il giornalista che ha deciso di mettersi in gioco.

Chi si salva, il preferito

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum forse, inaspettatamente, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Luca Onestini con oltre il 29% delle preferenze. Magari i nostalgici sperano in un ritorno di fiamma con Ivana? A seguire, subito dopo, Antonino con il 24.70% e Sarah Altobello con il 20.19%. A rischio, invece, Edoardo Donnamaria, che non riesce a raggiungere il 14% e Attilio Romita con l’11.54%. Sarà così?

Ricordiamo che il televoto verrà chiuso stasera. E che il meno votato andrà dritto in nomination con Nikita, scelta lunedì da Alberto De Pisis: nella puntata del 13 febbraio uno dei ‘vipponi’ dovrà lasciare definitivamente la casa.