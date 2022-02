Grande Fratello Vip oggi 11 febbraio 2022 non va in onda: ecco perché e quando torna in tv

Proprio come è successo la settimana scorsa, quando tutte le attenzioni erano rivolte al Festival di Sanremo, anche questa volta il GF VIP non andrà in onda con il classico doppio appuntamento del venerdì. Insomma, il reality condotto da Alfonso Signorini, che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori, verrà trasmesso – almeno per il momento – solo il lunedì. E l’attesa, in questo modo, continua a crescere in vista della finale, che ci sarà il 14 marzo.

Perché il Grande Fratello Vip oggi 11 febbraio 2022 non va in onda?

Questa sera, venerdì 11 febbraio, non ci sarà la classica puntata del Grande Fratello Vip e i telespettatori dovranno fare a meno della casa più spiata d’Italia. Ma per il pubblico ci sarà una bella sorpresa. Sì, perché su Canale 5, in prima serata, verrà trasmessa la prima e imperdibile puntata di Fosca Innocenti, la nuova serie tv con Vanessa Incontrada e Francesco Arca tra i protagonisti.

Quando torna in onda il GF VIP?

La prossima puntata del GF VIP andrà in onda lunedì 14 febbraio, sempre in prima serata su Canale 5. Insomma, sarà un San Valentino davvero ‘amorevole’ o i concorrenti continueranno a discutere e le tensioni ad aumentare? E chi tra i nuovi arrivati Antonio, Gianluca e Kabir dovrà abbandonare la casa?