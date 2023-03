Grazia Di Michele, chi è il marito: età, lavoro, figli e vita privata

Grazia Di Michele sarà ospite a “Oggi è un altro giorno” in compagnia di Serena Bortone. La cantante ha confessato che rivelerà alcuni segreti sulla sua vita privata e parlerà a cuore aperto di sé e della sua famiglia. In molti si chiedono chi sia il compagno misterioso di cui lei non vuole mai parlare. Siete curiosi? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Vita privata di Grazia Di Michele

La cantante è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Ha confessato, in numerose interviste, di non sentirsi a suo agio nel rendere pubblica la sua vita privata perché questo porta gossip e pettegolezzi. Per queste ragioni, è sempre stata molto schiva e non trapelano indizi significativi neanche dai suoi profili social. Chi è il marito misterioso?

Chi è il marito?

Nonostante la segretezza che ha voluto mantenere Grazia Di Michele, sappiamo che condivide la vita da moltissimi anni con la sua dolce metà. Il suo nome rimane un mistero e non sappiamo chi sia né si hanno informazioni su di lui. Probabilmente i due non sono sposati, ma convivono da molti anni perché la cantante, in numerose occasioni, si è riferita a lui come “Compagno”. Sappiamo che hanno avuto un figlio di nome Emanuele alla fine degli anni ’90, che oggi ha circa 25 anni.

La malattia del marito e del figlio

Si è lasciata un po’ andare a qualche dichiarazione sulla sua famiglia soltanto nel periodo più triste della pandemia da Covid-19, quando ha raccontato che in famiglia erano tutti positivi. Non solo, racconta che loro hanno vissuto un vero e propio dramma familiare perché il compagno e Emanuele sono stati ricoverati e hanno vissuto una situazione critica per molti mesi. Soprattutto il compagno, che pare abbia ancora degli strascichi della malattia. Forse oggi rivelerà qualche dettaglio in più a Serena Bortone? Non ci resta che scoprirlo!