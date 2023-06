Harry e Meghan, Spotify contro la coppia: ‘Imbroglioni’, cosa è successo

Harry e Meghan sono i duchi del Sussex, membri della famiglia reale britannica che hanno deciso di rinunciare ai loro titoli e ai loro doveri nel 2020, per vivere una vita più indipendente e lontana dai media. La coppia si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha avviato diverse iniziative nel campo dell’audiovisivo e dell’audio, tra cui un contratto da 20 milioni di dollari con Spotify per produrre podcast.

Harry e Meghan, cosa è successo con Spotify

Spotify, la piattaforma di streaming musicale e podcast più scaricata al mondo, ha ingaggiato Harry e Meghan nel 2020 per creare una serie di podcast chiamata Archetypes, in cui Meghan intervistava donne famose e influenti. La serie ha avuto un buon successo, raggiungendo il primo posto nelle classifiche di Spotify in diversi paesi, ma si è limitata a soli 12 episodi. Venerdì scorso, Spotify e Archewell Audio, la società di produzione audio fondata da Harry e Meghan, hanno annunciato di aver interrotto “di comune accordo” la loro collaborazione, senza fornire ulteriori dettagli.

Le accuse rivolte alla coppia

Tuttavia, fonti vicine a Spotify hanno rivelato che la coppia non avrebbe rispettato l’impegno a fornire il numero di podcast inizialmente concordato con l’azienda, ricevendo così una parte inferiore dei 20 milioni di dollari pattuiti. La rottura del contratto ha scatenato la rabbia di Bill Simmons, capo dell’innovazione e della monetizzazione dei podcast di Spotify, che ha definito Harry e Meghan “fottuti imbroglioni” nel suo podcast personale. Simmons ha accusato la coppia di aver approfittato del rapporto con Spotify, senza offrire abbastanza contenuti e qualità. Ha inoltre raccontato di aver avuto un incontro Zoom con Harry per aiutarlo a sviluppare un’idea per un podcast.

L’opinione pubblica

La coppia non ha ancora commentato le accuse di Simmons, né ha chiarito i motivi della fine della collaborazione con Spotify. Alcuni fan dei duchi del Sussex hanno espresso il loro sostegno alla coppia sui social media, sostenendo che abbiano fatto bene a lasciare Spotify e che abbiano altri progetti più importanti da realizzare. Altri invece hanno criticato Harry e Meghan per aver tradito la fiducia dei loro ascoltatori e dei loro partner commerciali, accusandoli di essere arroganti e avidi. Alcuni hanno anche ironizzato sul fatto che la coppia abbia abbandonato il podcast dopo aver intervistato le loro amiche celebrità, senza dare spazio ad altre voci o tematiche.

Le prospettive future per Harry e Meghan

Harry e Meghan hanno ancora altri contratti attivi nel campo dell’audiovisivo e dell’audio, tra cui uno da 100 milioni di dollari con Netflix per produrre documentari, film e serie tv. I due hanno anche lanciato il loro sito web ufficiale, Archewell.com, dove promuovono le loro iniziative filantropiche e sociali. Tuttavia, la fine della collaborazione con Spotify potrebbe rappresentare un duro colpo per la reputazione e la credibilità dei duchi del Sussex, che potrebbero perdere la fiducia di altri potenziali partner e sponsor. Inoltre, la coppia potrebbe dover affrontare delle conseguenze legali se Spotify decidesse di intraprendere delle azioni contro di loro per violazione del contratto.