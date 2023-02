Canzoni Sanremo 2023 su Spotify: ecco la playlist ufficiale

Canzoni Sanremo 2023 su Spotify, come ascoltare tutti i brani in gara. E’ uscita la playlist ufficiale della 73esima edizione del Festival della canzone italiana sulla famosa piattaforma di contenuti musicali in streaming. Al momento sono presenti i primi 14 brani dei cantanti che si sono esibiti ieri sera dopodiché, da domani, la lista sarà completata con le restanti canzoni. Attenzione però: non tutte le playlist che trovate in questo momento sono “ufficiali” ma soltanto una. Le altre, come spesso accade in questi casi, sono create da altre fonti allo scopo di incrementare la visibilità.

Link playlist ufficiale di Sanremo 2023 Spotify

Per evitare dubbi e incertezze eccovi il link diretto alla playlist ufficiale di Sanremo 2023. Come detto al momento al suo interno troviamo 14 brani, quelli degli artisti che hanno cantato nella prima serata del Festival. Insieme alla musica sono già a disposizione anche i testi. Queste le canzone disponibili:

Anna Oxa con Sali (Canto dell’anima) Gianmaria con Mostro Mr. Rain con Supereroi Marco Mengoni con Due Vite Ariete con Mare di guai Ultimo con Alba Coma_Cose con L’addio Elodie con Due Leo Gassman con Terzo cuore Cugini di Campagna con Lettera 22 Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato Olly con Polvere Colla zio con Non mi va Mara Sattei con Duemilaminuti

Quando verrà aggiornata la playlist di Sanremo su Spotify

Come sempre i brani musicali di Sanremo sono inediti assoluti. Pertanto, fino alla prima esibizione sul palco dell’Ariston dell’artista, la canzone resta assolutamente segreta. Stasera, mercoledì 8 febbraio 2023, è prevista l’esibizione dei restanti 14 cantanti che ieri non hanno cantato. Di conseguenza, già a partire verosimilmente da stanotte, anche la playlist ufficiale Sanremo 2023 verrà aggiornata con i brani. A quel punto gli utenti avranno a disposizione l’elenco completo di tutte e 28 le canzoni da ascoltare in qualsiasi momento contribuendo così a stilare la classifica di quelli più ascoltati sulla piattaforma.

