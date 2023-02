Sanremo 2023, dove e a che ora seguire la conferenza stampa in diretta: scaletta seconda serata

Un nuovo, imperdibile appuntamento con il Festival di Sanremo è pronto a prendere il via questa sera! L’appuntamento è per le 20.40 in diretta su Rai 1 oppure in streaming su Rai Play. In questa seconda serata si esibiranno gli altri 14 cantanti in gara, pronti a sfoderare le loro armi migliori e sperare così di arrivare in finale. Quale sarà l’ordine di esibizione dei Big che calcheranno il palco dell’Ariston? Diamo un’occhiata alla scaletta.

Black Eyed Peas a Sanremo 2023, perché Fergie ha lasciato il gruppo? I motivi

Il secondo appuntamento con il Festival di Sanremo 2023

Iniziamo subito col dire che in testa alla classifica parziale al momento c’è Marco Mengoni ma tutto può ancora cambiare, a maggior ragione che nel secondo appuntamento con la kermesse si esibirà la restante parte degli artisti in gara. Le esibizioni inizieranno con Will e si concluderanno con il celebre duo formato dalle cantanti Paola e Chiara. Tra gli artisti più attesi Giorgia, Levante, Tananai, Colapesce Dimartino e gli articolo 31. In questa seconda serata ci sarà anche un ricco parterre di ospiti: il comico Angelo Duro, Al Bano e Massimo Ranieri, Francesco Arca che presenterà la sua nuova fiction e come super ospiti il gruppo dei Black Eyed Peas.

Francesca Fagnani come co – conduttrice

Nelle vesti di co- conduttrice dopo Chiara Ferragni, in queste seconda serata troveremo la giornalista Francesca Fagnani. La donna conduce il programma ‘Belve’ e questa sera è alla sua prova di esordio al Festival, che la vedrà al fianco di Morandi ed Amadeus destreggiarsi tra canzoni, artisti e molto altro. Analogamente alla sua collega, anche la Fagnani apporterà il proprio, personale contributo sul palco.

La scaletta della seconda serata di Sanremo

Ecco la scaletta della seconda serata del Festival della Canzone Italiana: