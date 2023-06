Harry e Meghan divorziano? Ultime news sulla coppia

[adrotate group="9"]

Sono passati quattro anni da quando il principe Harry e Meghan Markle si sono sposati in una cerimonia da favola a Windsor, ma il loro matrimonio sembra essere ormai in crisi irreversibile. Da mesi si rincorrono le voci di una possibile separazione tra i duchi di Sussex, che hanno abbandonato la royal family per trasferirsi in California e intraprendere una carriera da produttori e influencer. Ma cosa sta succedendo davvero tra Harry e Meghan? Quali sono gli indizi che fanno pensare a un divorzio imminente? E quali sono le conseguenze per la monarchia britannica? Cerchiamo di fare il punto della situazione!

Harry e Meghan: dalla lite per il libro alla nuova casa londinese

Uno dei motivi che avrebbe scatenato la discordia tra i coniugi sarebbe il memoir di Harry, intitolato “Spare. Il Minore”, uscito a gennaio 2023. Nel libro, il principe racconta la sua vita da secondogenito della regina Elisabetta, le sue sofferenze, le sue ribellioni, le sue scelte. Tra le pagine più controverse, ci sarebbe quella in cui Harry dedica parole affettuose alla sua ex storica, Chelsy Davy, con cui ha avuto una relazione intermittente dal 2004 al 2011. Questo avrebbe fatto infuriare Meghan, che avrebbe accusato il marito di tradimento e di mancanza di rispetto. Secondo il magazine tedesco Frau Aktuell, la lite sarebbe stata talmente furibonda da richiedere l’intervento della polizia a Montecito, la residenza dei Sussex.

La distanza dalla famiglia reale

Un altro fattore che avrebbe contribuito a minare il rapporto tra Harry e Meghan sarebbe la distanza dalla famiglia reale, soprattutto dopo la morte della nonna Elisabetta II e l’ascesa al trono del padre Carlo III. Harry avrebbe manifestato il desiderio di tornare in patria e di riavvicinarsi ai suoi parenti, in particolare al fratello William e alla cugina Eugenia di York. Meghan, invece, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la sua vita da star a Hollywood e di affrontare nuovamente lo scontro con la corte inglese. Secondo l’esperta della royal family Jennie Bond, intervistata dalla rivista OK, Harry sarebbe pronto a divorziare da Meghan pur di essere perdonato dal re e dalla famiglia. Inoltre, secondo i tabloid britannici, Harry avrebbe già acquistato una casa fuori Londra, preventivando un ritorno imminente.

La nuova casa del principe a Londra

La notizia che colpisce di più è quella, svelata da Phil Dampier e ripresa da La Stampa, secondo cui Harry avrebbe messo gli occhi sulla casa in cui Taylor Swift ha abitato con Joe Alwyn, ora suo ex marito. La villa, risalente al 1876, si trova nel rinomato quartiere di Belsize Park e avrebbe un prezzo di 15 milioni di dollari. Il duca l’avrebbe acquistata senza chiedere il parere della duchessa.Harry non ha mai tagliato i ponti con la sua terra natale, nonostante la sua fuga in California con Meghan. Il duca ha fatto qualche capatina in Inghilterra, per partecipare a eventi importanti come la coronazione di suo padre Carlo III o il processo contro i tabloid che lo hanno diffamato.

I giornali ipotizzano che il principe voglia riavvicinarsi al padre e al fratello William, con cui ha avuto dei contrasti a causa delle sue scelte di vita e delle sue accuse alla royal family. Ma riuscirà a ricucire i rapporti con i Windsor, dopo averli messi in cattiva luce? E cosa ne sarà di Meghan, che ha sempre sostenuto il marito nella sua battaglia contro la corte? Forse i due sono già in crisi e Harry sta cercando una casa tutta sua, lontana dall’ombra della duchessa, che lo avrebbe manipolato e allontanato dalla sua famiglia.

Divorzio: solo questione di poco tempo?

In conclusione, sembra che Harry e Meghan siano sempre più lontani e che il loro divorzio sia solo questione di tempo, se non di giorni. Le voci di una possibile separazione sono sempre più insistenti e trovano riscontro in diversi indizi che fanno pensare a una crisi irreversibile. Il principe vorrebbe tornare a far parte della royal family e riavvicinarsi ai suoi fratelli William e Eugenia, mentre la duchessa vorrebbe continuare la sua carriera da star e da attivista. Se il divorzio dovesse essere confermato, sarebbe un duro colpo per la monarchia britannica, che ha già dovuto affrontare la morte della regina Elisabetta II e lo scandalo del principe Andrea. Ma sarebbe anche una sconfitta per l’amore tra Harry e Meghan, che aveva fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo