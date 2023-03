I cacciatori del cielo stasera su Rai 1, chi era Francesco Baracca: storia vera e anticipazioni

Il suo esordio come regista! Giuseppe Fiorello arriva con il suo primo film ”Stranizza d’amuri” nelle sale e, parallelamente, torna anche come protagonista di una nuova interessante docu-fiction ”I cacciatori del cielo” di Mario Vitale, con la consulenza storica di Paolo Varriale. Beppe Fiorello interpreta in questo nuovo appuntamento televisivo il grande eroi dei cieli Francesco Baracca, e andrà in onda mercoledì 29 marzo su Rai 1.

Il progetto, storico e narrativo allo stesso tempo, è realizzato da Anele con Rai Documentari e Luce Cinecittà. La diegesi di questa nuova fiction si inserisce perfettamente all’interno delle celebrazioni del centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, con un racconto tutto incentrato sulle imprese eroiche, le passioni, le amicizie e la vita dei grandi pionieri del volo che riuscirono a distinguersi durante le storiche imprese ella Prima Guerra Mondiale. Come Fiorello stesso ha detto: “Noi attori veicoliamo storie, se poi queste storie sono poco conosciute facciamo qualcosa di ancora più affascinante. Di Baracca mi ha colpito l’aspetto umano, il momento il cui racconta che in guerra combatte per abbattere l’altro aereo senza colpire l’uomo. Un aspetto eroico ma anche sentimentale. Quando osannavano le sue gesta eroiche, Baracca non era orgoglioso del suo primato, s’incupiva”.

L’esperienza in prima persona

Poi si lascia andare nel racconto della sua personale esperienza su di un aereo dell’Aeronautica: “I sedili sono strettissimi, come le auto di Formula 1. Sono fragilissimi, dovevamo stare molto attenti. I piloti erano stremati”. Il direttore di Rai Documentari, Fabrizio Zappi, ha voluto poi aggiungere: ”È un omaggio necessario in questo momento in cui i conflitti ci ricordano l’importanza di un’istituzione che sia anche a tutela della pace. Il docufilm si avvale di immagini di repertorio grazie alla disponibilità del’Istituto Luce e a scene di animazione, all’insegna di una contaminazione moderna tra generi e linguaggio”. Giuseppe Fiorello si è detto molto calato all’interno di questo progetto: “Ho seguito l’evoluzione del film,mi sono affidato al regista e mi sono lasciato guidare. Mi ha fatto scoprire un personaggio di cui conoscevo poco, ma ho accettato per curiosità e voglia di proporre allo spettatore qualcosa che si conosce poco. I momenti che vedrete sono pionieristici: stavano imparando a volare come si vola oggi”.

