I Cesaroni sbarcano su Netflix: trama, quante stagioni sono

Ebbene sì, i Cesaroni sono tornati. O meglio, sono sbarcati su Netflix che ha acquistato la serie trasmessa da Canale 5 dal 2006 al 2014. Otto anni di Cesaroni sul piccolo schermo, che ora rivivranno sulla celebre piattaforma americana. Da oggi sarà quindi possibile rivedere le prime tre stagioni, con le avventure di Giulio, Lucia, Marco, Eva, Alice e Mimmo. 81 episodi a raccontare la quotidianità della famiglia residente presso il quartiere romano della Garbatella, a Roma.

La trama

Come moltissimi affezionati sanno, i protagonisti sono Giulio Cesaroni, incarnato da Claudio Amendola, e Lucia Liguori, interpretata da Elena Sofia Ricci. Lucia è una professoressa divorziata e lavora a Milano. Qui vive con le figlie Eva (Alessandra Mastronardi) e Alice (Micol Olivieri). Giulio Cesaroni, invece, è vedovo da cinque anni di Marta. Vive con i tre figli Marco (Matteo Branciamore), Rudi (Niccolò Centioni) e Mimmo (Federico Russo). Gestisce una osteria celebre alla Garbatella insieme al fratello Cesare (Antonello Fassari). Il plot si impernia su un fatto: Giulio e Lucia erano fidanzati al tempo del liceo. Quando si incontrano la nostalgia è galeotta, e finiscono a letto. Poco dopo entrambe le famiglie vanno a vivere nella stessa casa. Ma i rispettivi figli stanno vivendo tutti la fase delicata dell’adolescenza e la convivenza non è semplice a causa dei contrasti quotidiani. L’unico a starne fuori, saggiamente, è Mimmo. Il più piccolo e il più intelligente.

Gli intrighi amorosi

La convivenza viene resa ancora più interessante per il pubblico a causa dei sentimenti di Marco per Eva. Marco se ne innamora immediatamente e fa di tutto per conquistarla. Eva non cede subito alle avances, ma col tempo il rapporto si fa sempre più intimo. I genitori capiscono tutto, ma Giulio teme che una eventuale relazione tra i due, possa compromettere l’equilibrio familiare. Inizia così un menage fatto di tira e molla che permette di prolungare le stagioni della serie, tra imprevisti e colpi di scena. Oltre alla liason tra Marco ed Eva, anche gli altri personaggi danno vita a entusiasmanti sotto trame. Alice è alle scuole medie alle prese con le prime cotte. Mentre Cesare è alla ricerca di una compagna. Incontra Pamela Fantoni (Claudia Muzii), una prostituta alla quale chiede di fingere di essere la sua compagna. Ma anche in questo caso i sentimenti prenderanno il sopravvento.