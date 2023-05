I Migliori Anni, anticipazioni quarta puntata: chi sono gli ospiti di venerdì 19 maggio 2023

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori lo show del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Stiamo parlando dei Migliori Anni, il varietà realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, che andrà in onda, per la quarta settimana consecutiva, venerdì 19 maggio a partire alle 21.25. Come sempre, il pubblico farà un tuffo nel passato: tra la hit parade di Mogol, la ‘My list’ di Brignano e il Juke Box di Fabio Concato e Alex Britti. Tra musica, spettacoli e grandi emozioni.

Tutti gli ospiti della quarta puntata de I Migliori Anni su Rai 1

Stando alle anticipazioni riportate nel comunicato ufficiale, nella puntata di venerdì 19 maggio ci saranno i brani scelti e commentati da Mogol, ma anche le canzoni che hanno scandito la vita di Enrico Brignano. Saranno poi Fabio Concato e Alex Britti eseguire alcuni brani evergreen, come ‘Domenica bestiale’ e ‘Solo una volta (O tutta la vita)’. Non mancheranno, come sempre, gli ospiti internazionali:

The Trammps, gruppo americano grande protagonista negli anni ’70, con la loro i ‘Disco Inferno’, inserita nella colonna sonora del film ‘La febbre del sabato sera’.

Per gli anni ’80, spazio all’ex frontman degli Spandau Ballet, Tony Hadley con ‘True’, ‘Through the barricades’ e ‘Gold’.

Sempre dall’Inghilterra, arrivano anche Nik Kershaw pronto a cantare ‘Wouldn’t It Be Good’ e ‘The Riddle’,

The Korgis con ‘Everybody’s Got to Learn Sometime’ (di cui ‘Indaco dagli occhi del cielo’ è la cover firmata Zucchero).

Ma non finisce certo qui. Tra gli ospiti, anche altri grandi nomi della musica italiana, come quella degli Homo Sapiens (‘Bella da morire’) e Michele (‘Se mi vuoi lasciare’) per gli anni ‘70, Fiordaliso (‘Non voglio mica la luna’) per il decennio dopo e Annalisa Minetti (‘Senza te o con te’) per gli anni ’90. Infine, Gianmarco Carroccia interpreterà un immortale successo nello spazio dedicato a Lucio Battisti.

Come funziona il programma, dove vedere le repliche

Come sempre, il commentatore del tempo sarà l’attore e comico Francesco Paolantoni, mentre le esibizioni musicali saranno accompagnate dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mainini, con i costumi di Simonetta Innocenti per ricreare le atmosfere dei vari decenni. Come sempre, grazie ai social, gli spettatori potranno partecipare attivamente alla trasmissione con i ‘Noi che’, brevi messaggi con i ricordi più vivi dei loro migliori anni, o con scritti, foto e video. A fare da tramite, Flora Canto che leggerà e commenterà in diretta i messaggi del pubblico.

Tutte le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming (e gratuitamente) sul portale Rai Play.