Il Cantante Mascherato 2022, anticipazioni finale 1 aprile: ospiti, maschere in gara, concorrenti ed eliminati, chi vince

Dopo settimane di indizi e di ‘gialli’ da risolvere, finalmente è arrivato il giorno tanto atteso, quello della finale de il Cantante Mascherato, lo show del venerdì sera che da settimane sta appassionando milioni di telespettatori. Alla conduzione, come sempre, Milly Carlucci, che sarà affiancata dai giudici e dal ‘pool’ investigativo, a caccia di elementi utili per scoprire chi si nasconde sotto le maschere, quelle ancora in gara.

Il Cantante Mascherato 2022, la finale: le maschere finaliste

Milly Carlucci, padrona di casa, nell’ultima puntata di questa sera, venerdì 1 aprile, condurrà i telespettatori alla scoperta dei personaggi, che si nascondono sotto le maschere finaliste. Quelle ancora in gara, infatti, sono: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pulcino e Soleluna. Chi di loro vincerà? Non mancheranno i giudici Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Arisa e Iva Zanicchi, che sarà l’investigatrice aggiunta di questo appuntamento: loro avranno il compito di giudicare il migliore, insieme al pubblico da casa.

Chi sono gli ospiti

Special guest di questa ultima puntata Patty Pravo. Ma non solo. Tra gli ospiti anche Lino Banfi e sua figlia Rosanna, Giancarlo e Michela Magalli e i Gemelli di Guidonia. Saranno loro le misteriose identità nascoste sotto a Lumaca e Pulcino? Infine, Arisa canterà e si esibirà in una performance con Vito Coppola! Per una serata, quindi, all’insegna del divertimento!