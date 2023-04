Il Cantante Mascherato 2023, chi ha vinto? Vincitore e cosa è successo nella finale di sabato 22 aprile 2023

Dopo l’eliminazione, nella semifinale, della maschera dello Scoiattolo nero che nascondeva Valeria Marini, lo show del sabato sera di Rai 1, Il Cantante Mascherato, è giunto al capolinea. E sabato 22 aprile è stato decretato il vincitore: quale maschera ha trionfato? E quale personaggio famoso si celava lì sotto? Alla conduzione, anche nell’ultimo appuntamento, Milly Carlucci, che può contare sull’aiuto e supporto dei suoi cinque investigatori d’eccezione: i veterani Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, le new entry Serena Bortone, Christian De Sica e Iva Zanicchi. Ma cosa è successo nella finalissima?

Chi ha vinto lo spareggio tra Stella e Squalo nella finale?

La finale de Il Cantante Mascherato si è aperta con uno spareggio molto atteso, quello tra la maschera della Stella e quella dello Squalo, che si sono sfidati per l’ultimo posto tra i finalisti. Entrambe le maschere sono state protagoniste di un duetto con l’ospite della serata: Bobby Solo. Chi ha vinto lo spareggio e ha continuato la sfida con le altre maschere ancora in gara, cioè Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano e Ciuchino?

Vincitore Cantante Mascherato 2023 e classifica finale

Esibizione dopo esibizione, indizio dopo indizio, svelamento dopo svelamento, finalmente è stato proclamato il vincitore di questa quarta e imperdibile edizione de Il Cantante Mascherato. Chi ha trionfato? E gli investigatori sono riusciti a indovinare l’identità nascosta? Fondamentali le domande, le frasi, la gestualità. Con i cinque investigatori il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”, aiutata da Rossella Erra. Ma chi ha vinto?

Allo spareggio finale sono arrivati Ciuchino e il Cavaliere Veneziano. Alla fine ha trionfato la maschera del Cavaliere Veneziano: sotto si nascondeva il ballerino Samuel Peron.

Chi era il cantante mascherato per una notte nella finale

Come sempre, anche nell’ultima puntata non è mancata la maschera del Cuore, cioè “Il Cantante Mascherato per una notte”, che dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli, Albano e Jasmine Carrisi, i Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio, Lino e Rosanna Banfi, questa settimana ha nascosto una grandissima protagonista della musica italiana tra: Ornella Vanoni, Gianna Nannini, Patty Pravo, Fiorella Mannoia o Donatella Rettore. Sotto la maschera per una notte, invece, si nascondeva Patty Pravo.