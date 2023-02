Il Cantante Mascherato 2023, svelate le maschere: cast concorrenti e giuria

Il Cantante Mascherato 2023 sta per ritornare alla carica, con tantissime novità tutte da scoprire e che senza dubbio faranno la felicità del pubblico di spettatori che non vedono l’ora che inizi nuovamente il programma. Al timone e alla conduzione del programma, c’è sempre la bellissima e bravissimaMilly Carlucci, che ha già disposto il tutto perché l’impresa riesca nel migliore dei modi.

Il Cantante Mascherato 2023: ecco quando sarà in tv

In questi ultimi giorni è già andata in onda la promo della trasmissione, come strategicamente previsto dal marketing televisivo, in una delle pause pubblicitarie della prima serata del Festival di Sanremo 2023, e quindi con grandissima risonanza mediatica. Una scelta certamente azzeccata, a quanto pare. La quarta edizione, dunque, de “Il cantante mascherato” sarà piena di novità a partire dal suo imminente inizio: ma partiamo con un dato di fatto, l’inizio del programma è previsto a partire da sabato 18 marzo 2023.

Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia: date, maschere, giudici e cast concorrenti

Cambio per il Cantante Mascherato di Milly Carlucci

Quello che balza prontamente all’occhio è che il programma di Milly Carlucci dunque, cambia giorno di messa in onda. Dal venerdì si passa al sabato sera, ma il format, grossomodo, rimarrà sempre lo stesso: ci sarà un gruppo di personaggi famosi, per un totale di 12 concorrenti, che si sfideranno nel canto, indossando costumi sgargianti, estrosi e particolari, con una maschera ovviamente.

La giuria: “veterani” e new entry

Tra coloro che saranno presenti in giuria per dare un giudizio alle performance dei concorrenti in gara ci saranno:

Serena Bortone,

Iva Zanicchi

Christian De Sica.

Ma non è tutto, perché le novità non sono finite. In ognuna delle sei nuove puntate dello show ci sarà anche un ospie speciale, quello che è stato definito il “mascherato per una notte” che si esibirà nascosto sotto a una maschera che avrà la forma di un cuore.