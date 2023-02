Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia: date, maschere, giudici e cast concorrenti

Il Cantante Mascherano 2023 è ad un passo dal suo inizio ufficiale. Manca ormai sempre meno al debutto della nuova edizione dello show in maschera di Rai1, e anche se il Festival di Sanremo 2023 ha completamento monopolizzato la settimana e tutti i media che sono concentrati sull’argomento proprio in questi giorni, il pubblico più affezionato di Milly Carlucci si sta chiedendo ormai da giorni quando inizierà la nuova edizione de Il Cantante Mascherato 2023. Ecco a voi alcuni dettagli sull’argomento per fa passare meglio questo periodo di tempo che ci separa dal grande evento e dall’inizio ufficiale del format.

Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia: data, cast concorrenti, ci sarà Valeria Marini?

Il Cantante Mascherano nella nuova edizione 2023

Quest’anno il programma vedrà dalla sua nuovi personaggi noti nascosti sotto delle maschere e ben cinque giurati che saranno alle prese con il gravoso compito di svelare le loro identità che si celano sotto le maschere che andranno in scena durante le tanto attese puntate del programma. Milly Carlucci e il suo team, però, sono ben consapevoli che gli ascolti tv saranno famelicamente contesi on il colosso di Canale5 Amici di Maria De Filippi, e per questo si sono già preparati per il grande scontro mediatico con la Mediaset. Stando a quanto riporta BubinoBlog, Milly Carlucci ha rivelato proprio negli ultimi giorni che la maschera sarà un cuore con una corona.

Milly Carlucci e la nuova edizione dello show: la giuria ufficiale

Ma le novità per il programma non sono ancora finite, perché proprio nella serata di ieri, durate il Festival di Sanremo 2023, stato trasmesso il primo promo dello show con i cinque giurati ormai ufficiali. Ma chi sono? Accanto ai veterani Flavio Insinna e Francesco Facchinetti ci saranno altre 3 nuovi ingressi: Iva Zanicchi, Christian De Sica e la conduttrice di Oggi è un altro giorno Serena Bortone. Insomma, anche per questa edizione 2023, ne vedremo delle belle. E voi, siete pronti?