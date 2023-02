Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia: Serena Bortone nella giuria, tutte le novità

Il Cantante Mascherato 2023 ci riserverà tantissime nuove sorprese per la sua prossima ed imminente edizione che è prevista proprio per la metà del mese di marzo. Il format è una certezza, rimarrà sempre lo stesso, quello che da sempre ha saputo emozionare il pubblico di telespettatori come del resto anche gli ascolti tv hanno sottolineato nel corso del tempo. Ma ci sono, come anticipato, anche delle novità interessanti, tra le quali anche la presenza della giornalista Serena Bortone tra i membri che andranno a comporre la nuova giuria. Ecco tutto quello che sappiamo, continuate a leggere!

Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia: data, cast concorrenti, ci sarà Valeria Marini?

Serena Bortone nella giuria de Il Cantante Mascherato 2023

Ormai siamo abituati a conoscerla. Soprattuto per i telespettatori affezionati, e con le sue interviste e le sue domande proverà a dare quel tocco in più all’intero programma. Serena Bortone, infatti, è stata chiamata a far parte della giuria de Il Cantante Mascherato 2023, e così la giornalista e conduttrice si prepara ad una nuova avventura nel programma targato Rai 1. A diffondere la notizia è stato il sito di ascolti di DavideMaggio.it, che ha anticipato proprio in queste ore che Serena Bortone sarà una presenza d’eccezione tra la giuria del programma.

Quando inizia il programma e gli attesissimi ospiti

La conduttrice del noto programma che va in onda tutti i giorni sulla Rai ”Oggi è un altro giorno” sarà una delle new entry scelte da Milly Carlucci per andare a comporre il programma che è ormai alla sua quarta edizione. Il talent in maschera non si smentisce mai, e nel corso del tempo ha ottenuto un successo indiscusso, confermato anche dall’indice di ascolti durante le puntate della scorsa edizione. Ma la presenza di Serena Bortone tra i membri che andranno a comporre la fatidica giuria non è l’unica novità in vista a quanto pare. Tra i tanti nuovi ingressi, da sottolineare anche la presenza di Iva Zanicchi, che proviene direttamente da Ballando con le Stelle, ospite lo scorso anno più volte. Probabilmente ci sarà anche il mitico Cristian De Sica, la cui presenza darà certamente una marcia in più a tutto il programma. Tra gli altri, sono confermati anche Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Tutto pronto, dunque, non ci rimane che attendere. L’inizio della nuova edizione de Il Cantante Mascherato 2023 è fissata per sabato 18 marzo.