Il Collegio 7, anticipazioni 22 novembre 2022: cosa succederà a Elisa Angius, cosa vedremo stasera

Nuova settimana e nuovo e imperdibile appuntamento con Il Collegio 7, il docu reality di Rai 2 che vede protagonisti dei giovani ragazzi. Proprio loro che hanno deciso di lasciare social e smartphone per vivere in un’epoca così lontana: il 1958. Ma cosa vedremo stasera? Ci saranno nuovi espulsi o eliminati? E cosa deciderà di fare il temuto Preside?

Il Preside de Il Collegio ‘contro’ Elisa Angius

Questa sera protagonista sarà Elisa Angius: cosa deciderà di fare il Preside in merito al grave gesto di insubordinazione dell’allieva? La puntata, quindi, si aprirà con un verdetto importante. Molti compagni e anche Rennis, il fidanzato della ragazza, hanno paura di perderla, ma l’unione fa la forza e la classe cercherà di aiutarla.

La visita all’abbazia di Montecassino

Ma non finisce qui. Gli allievi stasera visiteranno l’abbazia di Montecassino e la regola benedettina sarà un’occasione per dimostrare la loro unione. Ma non tutti avranno questo spirito di appartenenza. E ancora, fra una lezione su Edith Piaf e Totò, i collegiali dovranno affrontare nuove regole. E gli esami finali si avvicinano.