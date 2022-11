Il Collegio 7, chi è stato eliminato ed espulso ieri sera? Cosa è successo dopo la puntata di martedì 15 novembre 2022

Continua ad appassionare i telespettatori, soprattutto giovani, Il Collegio, il reality di Rai 2 giunto alla sua settima edizione. Protagonisti dei ragazzi, tutti tra i 14 e i 17 anni, che hanno deciso di fare un salto indietro nel tempo, di abbandonare i social e gli smartphone e di catapultarsi in un’altra realtà, quella del 1958. Ma cosa è successo ieri sera? Chi è stato espulso dal convitto, che si trova in provincia di Frosinone?

Cosa è successo ieri sera a Il Collegio

Dopo l’espulsione di Alessandro Orlando e Apollinaire Manfredi, che sono stati mandati via dal Preside per i continui comportamenti poco consoli e la decisione di Tommaso di lasciare il convitto per la nostalgia, nel corso della puntata del 15 novembre cosa è successo? Sappiamo che gli alunni hanno dovuto seguire una lezione sulla disfatta di Caporetto, ma hanno dovuto anche gareggiare con i professori. Chi ha vinto?

Espulsi?

La domanda dei telespettatori, che seguono con passione il reality di Rai 2, è solo una: ci sono stati altri allievi espulsi? Quello che è certo è che le tensioni ci sono e molti ragazzi hanno deciso di non seguire più le regole severe del Preside, che probabilmente prenderà nuovi duri provvedimenti. E irrevocabili.

Articolo in aggiornamento