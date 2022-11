Il Collegio 7, anticipazioni 15 novembre 2022: ospiti, espulsi, cosa vedremo stasera

Come ogni martedì che si rispetti l’appuntamento su Rai 2 è solo uno. Ed è quello con il Collegio, il docu-reality giunto alla sua settima edizione. Protagonisti giovani ragazzi, che hanno deciso di lasciare i social, i loro smartphone e di catapultarsi in una nuova realtà. E di vivere nel 1958, tra lezioni, amori, gelosie ed espulsioni. Dopo l’espulsione di Alessandro Orlando e Apollinaire Manfredi, che sono stati mandati via dal Preside per i continui comportamenti poco consoli e la decisione di Tommaso di lasciare il convitto per la nostalgia, stasera cosa succederà?

Il Preside del Collegio contro tutti?

Continuano le emozioni forti a Il Collegio. E dopo le reprimende del Preside, c’è chi stasera alzerà bandiera bianca e deciderà di non seguire le regole. Ma ogni scelta e a ogni azione corrisponde una conseguenza: ci saranno colpi di scena?

Lezione sulla disfatta di Caporetto

Questa sera, poi, ci sarà una lezione sulla disfatta di Caporetto, che sarà anche un incontro gioco per gli allievi. Ma non finisce qui. Sulla scia del nuovo astro nascente del calcio mondiale del 1958, Pelè, verrà organizzata una sfida fra docenti e alunni: chi sarà decretato vincitore? Non ci resta, quindi, che pazientare un po’ e guardare la puntata per capire anche se ci saranno ospiti o nuovi ingressi nel convitto. Più amato e seguito di sempre!