Il Collegio 7, chi è Guido Airoldi, il professore di disegno ed educazione artistica: età, vita privata, foto e Instagram

Guido Airoldi sarà uno dei nuovi professori entranti nel Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone, nel docureality Il Collegio 7 che inizierà il 18 ottobre 2022. Insegnerà Disegno ed Educazione Artistica agli studenti dai 14 ai 17 anni. Ma ecco tutto quello che sappiamo di lui!

Chi è Guido Airoldi de Il Collegio

Guido Airoldi è nato a Bergami nel 1977, ha 45 anni e si è laureato alla Brera Academy of Fine Arts di Milano. E’ specializzato in pittura e collage ed ha anche esposto le sue opere. La sua prima mostra risale al 2007, un’esposizione di pittura dal titolo “Dichotomies”, al Castello Colleoni di Bergamo.

Partecipa a numerose mostre e premi, ottenendo subito apprezzamenti per la qualità del suo lavoro. Nel 2010 partecipa al Fourth Arte Laguna Price dove viene selezionato tra i finalisti. In questa occasione espone le sue opere all’Arsenale di Venezia e vince il Premio Speciale “Catch by the Eye, Save in the heart” che gli permetterà di esporre a Londra.

Carriera, arte, mostre

Espone anche a Budapest grazie al Premio Speciale “Koller Gallery”. Entra a far parte del gruppo espositivo “Archiviarti” alla Fabbrica Borroni di Milano, curato da Fiordalice Sette. Qui il suo lavoro viene notato da Mattia Munari che lo inserisce subito tra gli artisti selezionati dalla galleria e lo fa entrare nella personale: “Ex circo” è la prima mostra a Milano nella Galleria dell’Anfiteatro.

Non smette mai di esporre in questi anni e nel 2016 prosegue la sua attività artistica con la mostra “Focus” al Museo di Zoologia e Paleontologia dell’Università Federico II e alla galleria Anywhere Art Company di Napoli. Nel 2017 ha esposto alla Fondazione Stelline di Milano ed è di nuovo Circus Lupiensis al Castello di Rivara-Museo d’arte contemporanea. A questo segue la consacrazione da parte del pubblico, della critica e del mercato dell’arte.

Le sue opere sono presenti nelle principali fiere d’arte contemporanea in Italia (tra cui: AAF e AAM a Milano, Art Padova, Bergamo Arte Fiera, Art Fair Bologna, ArtVerona, Paratissima a Torino). Airoldi vive e lavora a Verona e Bergamo.

Guido sarà uno dei nuovi professori de Il Collegio, una new entry importante considerata la materia e la sua carriera. Della sua vita privata non si sa molto, infatti il professore è molto riservato e non ama l’attenzione mediatica.

Instagram

Il nuovo professore de Il Collegio ha un profilo Instagram @Guido.airoldi con 830 follower che sono sicuramente destinati ad aumentare grazie alla partecipazione al docureality. Nel profilo condivide opere artistiche, esposizioni e foto di lui all’opera nelle creazioni artistiche.