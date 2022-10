Il Collegio 7, stasera la prima puntata su Rai 2: chi sono i nuovi professori, il cast

L’attesa è finita e questa sera finalmente su Rai 2 prenderà il via la nuova stagione de Il Collegio 7. Il Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone, è pronto ad aprire le porte ad alunni e professori per prove, interrogazioni e compiti in classe. Un salto indietro direttamente nel 1958: sì, perché gli studenti saranno catapultati nel dopo guerra, nel famoso periodo del boom economico in Italia. Ma vediamo chi sono i professori e gli studenti.

Prima puntata de Il Collegio 7: quando va in onda e dove vederla

La prima puntata de il Collegio andrà in onda questa sera su Rai 2, subito dopo TG2 Post, a partire dalle 21.20 circa. Si potrà seguire in diretta tv, ma anche in streaming sul portale Rai Play, dove saranno disponibili anche le repliche di tutti gli episodi.

Tutti gli studenti, tra i 14 e i 17 anni, lasceranno da parte i telefoni per entrare nel Convitto. Ci saranno due classi distinte di 20 ragazzi, dato che nel 1958 la scuola media era organizzata in due percorsi separati. Il primo, dove si studiava anche il latino, era dedicato a chi aveva intenzione di continuare gli studi; il secondo invece era destinato all’avviamento professionale per chi, ottenuta la licenza media, voleva cominciare subito a lavorare.

Il Collegio 7, chi sono i docenti

Per quanto riguarda il corpo docenti invece sono stati riconfermati il Preside Paolo Bosisio, Andrea Maggi – prof di italiano – e i sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caremoli. Ci saranno però anche nuovi insegnanti: Marie France Baron (Lingua Francese; lavora dal 2015 nella scuola civica di Sesto Sangiovanni), Beatrice Fumagalli (Storia e Geografia; laureata alla Guglielmo Marconi di Milano; nella vita fa la supplente e la content creator), Giovanni Belli (Matematica e Scienze; attualmente insegna allo IAL Lombardia Srl Impresa Sociale di Saronno), Guido Airoldi (Disegno ed Educazione Artistica; in forza al Liceo Artistico Statale di Verona, si è formato all’Academy di Brera), Alberto Zanetti (Canto; è un baritono), Andrea Zilli (Dattilografia), Annalisa Bufacchi (Laboratorio) e Mauro Simonetti (Educazione Fisica; allenatore europeo della Federazione Ginnastica Italiana e tecnico di Judo 4° Dan).

Il Collegio 7, chi sono gli studenti

Ecco invece tutti i nomi dei collegiali de Il Collegio 7: