Location Il Collegio 7, dove si trova l’istituto del reality di Rai 2: ecco dove è stato girato

Il Collegio 7. Si riparte con la nuova edizione del docureality di Rai 2, giunto al suo settimo anno! L’esordio era previsto per il 27 settembre ma è stato posticipato al mese di ottobre e ora il reality è pronto a partire.

Il Collegio 7: ecco quando inizia

La programmazione della Rai ha subito delle modifiche a causa delle elezioni politiche nazionali, che sono state protagonista della televisione con tutta una serie di talk show di approfondimento politico, nonché, di tribune elettorali. Ma adesso si torna alla “normalità” e i telespettatori sono in delirio e non vedono l’ora di seguire la settima stagione de Il Collegio, che partirà martedì 18 ottobre. Dalla pagina ufficiale Instagram del programma si legge che questa sarà un’edizione rinnovata per “veste e contenuti”.

Il Collegio 7: tutte le novità

Scoppiettanti novità e tantissimi protagonisti da tutta Italia pronti a farsi amare dal pubblico e dai teenagers. Uno dei grandi cambiamenti in arrivo riguarda il narratore, perché Giancarlo Magalli in questa nuova edizione lascia il testimone al comico e attore Nino Frassica. Inoltre, nell’attesa dell’esordio in tv de Il Collegio, la Rai ha deciso di mandare in onda delle pillole tv dal 26 settembre al 7 ottobre a partire dalle 20:25. Dieci “finestre” quotidiane di 5 minuti incentrate sui nuovi studenti, per far conoscere al pubblico chi saranno i collegiali.

Location de Il Collegio 7: ecco dove è ambientato

Ma scopriamo dove è stata ambientata la settima edizione del docureality. I collegiali per questa stagione si troveranno a vivere nel 1958, periodo storico post seconda guerra mondiale, un momento di rinascita per l’Italia. Vivranno quindi il “boom economico” e l’ascesa della produzione industriale. Quale location per questa nuova avventura?

La location in cui sono state girate le riprese delle puntate de Il Collegio 7 è quella del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Una location diversa rispetto alle prime quattro edizioni del programma, tenutesi all’interno dell’Istituto San Carlo di Celana, in provincia di Bergamo. Le riprese nel Convitto Nazionale Regina Margherita sono iniziate nel mese di luglio 2022.