Il Commissario Ricciardi 2, anticipazioni ultima puntata: trama episodi martedì 21 marzo 2023

Finale di stagione per le indagini de Il Commissario Ricciardi 2. Stasera andrà in onda l’ultima puntata di questo secondo capitolo: ma cosa accadrà? Lino Guanciale è pronto infatti a vestire per l’ultima volta (almeno per il momento) i panni del Commissario Luigi Antonio Ricciardi. Ecco allora tutte le anticipazioni sugli ultimi episodi che andranno in onda tra sette giorni.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Lino Guanciale ieri sera

Lunedì 20 marzo 2023 in prima serata è andata in onda la terza puntata de Il Commissario Ricciardi. L’episodio, dal titolo “Serenata senza nome”, si è aperto con il ritrovamento del corpo senza vita del commerciante di tessuti Costantino Irace. Un omicidio per cui tutti in città hanno già in mente un colpevole: Vincenzo Sannino, un pugile emigrato in America e ritornato per amore della moglie di Irace. Il Commissario Ricciardi vuole vederci chiaro, il suo istinto non si accontenta della via più semplice. Intanto a casa Colombo si organizza la cena di compleanno di Enrica: per l’occasione Manfred vorrebbe chiedere la mano della ragazza.

Anticipazioni finale di stagione Il Commissario Ricciardi 2, trama episodi ultima puntata oggi martedì 21 marzo 2023

Cosa vedremo dunque nell’ultima puntata? In questo doppio appuntamento ravvicinato si concluderà questo secondo capitolo della storia. Ebbene, secondo le anticipazioni stasera vedremo in tv l’episodio dal titolo “Rondini d’inverno”. Il commissario Ricciardi sarà alle prese con un dramma sul palcoscenico: l’attore Gelmi spara in scena la moglie. Lo prevede il copione, ma il proiettile è vero. L’ultima indagine di Ricciardi sarà permeata inoltre da sentimenti a lui sconosciuti. Insomma le premesse per un finale di stagione ad alta tensione ci sono tutte: l’appuntamento è dunque per domani martedì 21 marzo 2023 in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.30.

Il Commissario Ricciardi 3 ci sarà? Cosa sappiamo, ultime notizie

Come accade per qualsiasi fiction all’arrivo dell’ultima puntata tutti si chiedono se ci sarà un seguito. E Il Commissario Ricciardi, personaggio molto amato dal pubblico, non fa eccezione. Ci sarà in tal senso allora una terza stagione? Nato dalla creatività di Maurizio De Giovanni, il Commissario Ricciardi, affiancato nella serie di Rai Fiction dal fedele Brigadiere Maione (Antonio Milo), si muove nella Napoli degli Anni Trenta, e in questo secondo capitolo ha indagato su quattro misteriosi delitti, che hanno messo a dura prova tanto il suo istinto di investigatore quanto il suo dono, quello di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e ascoltare il loro ultimo pensiero. Una capacità ereditata dalla mamma ma che, per Ricciardi, è anche una maledizione, e gli impedisce di abbandonarsi al sentimento d’amore che da tempo lo lega alla dirimpettaia Enrica Colombo (Maria Vera Ratti). Il format, per come è concepito, si presta chiaramente ad una progettualità su più stagioni e dunque non è da escludere la produzione di una terza stagione. Sarà così? Per saperne di più non perdere tutti gli aggiornamenti nella nostra sezione spettacolo su www.ilcorrieredellacitta.com.

