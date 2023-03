Il Commissario Ricciardi 3 si farà? Anticipazioni terza stagione

E’ andato in onda stasera, martedì 21 marzo 2023, l’atteso finale di stagione della fiction Il Commissario Ricciardi 2, il poliziesco a tinte “sovrannaturali” che vede il bravissimo Lino Guanciale vestire i panni del tormentato Commissario Luigi Antonio Ricciardi. Ma, come sempre accade in questi casi, la domanda che tutti ora si fanno è la seguente: ci sarà una terza stagione? Ecco cosa sappiamo al momento.

Cosa abbiamo visto in questa seconda stagione della fiction con Lino Guanciale

La serie è nata dalla creatività di Maurizio De Giovanni e vede protagonista il Commissario Ricciardi, affiancato nella serie di Rai Fiction dal fedele Brigadiere Maione (Antonio Milo). L’ambientazione è la Napoli degli Anni Trenta: in questa seconda stagione l’alter ego di Lino Guanciale ha indagato su quattro misteriosi delitti, che ne hanno messo a dura prova tanto il suo istinto di investigatore. Il Commissario, come è noto, ha un’abilità “speciale”: quella di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e ascoltare il loro ultimo pensiero. Si tratta di una capacità ereditata dalla mamma ma che, per Ricciardi, è anche una maledizione, e gli impedisce di abbandonarsi al sentimento d’amore che da tempo lo lega alla dirimpettaia Enrica Colombo (Maria Vera Ratti). Nell’ultimo episodio l’investigatore si è cimentato con un mistero in scena: ma adesso cosa riserverà il futuro per Ricciardi? Ci sarà una terza stagione oppure no?

Il Commissario Ricciardi 3 è già in cantiere? Ultime news

Intanto partiamo con il dire che il format, per come è concepito, si presta chiaramente ad una progettualità su più stagioni e dunque, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali, non è da escludere la produzione di una terza stagione. Anche perché gli ascolti hanno dato ragione alla Produzione e continuare ad investire nella fiction potrebbe quindi continuare a dare risultati importanti alla Rai. Ma sarà così? Per saperne di più non perdetevi tutti gli aggiornamenti nella nostra sezione spettacolo su www.ilcorrieredellacitta.com.