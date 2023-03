Quando finisce Il Commissario Ricciardi 2? Data e trama ultima puntata

Quando finisce Il Commissario Ricciardi 2? E’ questa una delle domande più gettonate nella giornata di oggi considerando la messa in onda proprio stasera della penultima puntata della fiction con Lino Guanciale. Si tratta della terza puntata in cui il Commissario si ritroverà ad indagare su un misterioso delitto…in scena. Ma quando verrà trasmesso su Rai 1 il finale di stagione? Ecco tutte le informazioni in merito.

Finale di stagione Il Commissario Ricciardi 2, quando va in onda la quarta e ultima puntata

Fan e telespettatori non dovranno aspettare molto. La Rai ha deciso infatti di trasmettere già domani sera, martedì 21 marzo 2023, l’ultimo appuntamento della fiction. L’appuntamento in tal senso è sempre in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.30. Siete pronti dunque per tuffarvi nel mistero dell’ultimo caso del Commissario Luigi Antonio Ricciardi?

Trama ultima puntata della fiction con Lino Guanciale

Vediamo intanto qualche anticipazione e cerchiamo di capire cosa vedremo in tv domani sera. Secondo le anticipazioni sarà trasmesso l’atteso finale di stagione dal titolo “Rondini d’inverno”. Il commissario Ricciardi sarà alle prese con un dramma sul palcoscenico: l’attore Gelmi spara in scena la moglie. Lo prevede il copione, ma il proiettile è vero. Chi sarà stato ad orchestrare tutto? Non solo. L’ultima indagine di Ricciardi sarà permeata inoltre da sentimenti a lui sconosciuti ponendolo di fronte a nuovi ostacoli.

Il Commissario Ricciardi 3 si farà? Ultime news

Il format che vede Lino Guanciale nei panni del Commissario Ricciardi si presta ad una pluralità di stagioni. Non a caso quest’anno abbiamo assistito a questo secondo capitolo. Al momento non ci sono notizie ufficiali in merito ad una terza stagione ma non è da escludere che presto possano esserci novità. Continuate a seguire la nostra sezione spettacolo su www.ilcorrieredellacitta.com per non perdere gli aggiornamenti su Il Commissario Ricciardi 3.