Il faro dei ricordi stasera su Rai 1: trama, cast e trailer del film

Stasera, mercoledì 21 giugno alle 21.25, Rai 1 propone in prima visione assoluta il film “Il faro dei ricordi” (One Summer), diretto da Rich Newey e interpretato da Sam Page, Sarah Drew e Amanda Schull. Si tratta di un film drammatico e sentimentale, ambientato in un paesino sull’oceano, dove un uomo vedovo cerca di ricostruire la sua vita insieme ai suoi due figli, con l’aiuto del fantasma della moglie e di una nuova fiamma.

“Il Faro dei ricordi”: la trama

Jack Armstrong è un veterano della guerra in Iraq che ha perso tragicamente la moglie Lizzie in un incidente stradale. Rimasto solo con i figli Mikki e Tyler, deve trovare la forza di andare avanti. Per l’estate, decide di portare i suoi figli a Channing, lo stesso paesino sull’oceano dove Lizzie è cresciuta e dove vivono ancora i suoi genitori. Arrivati lì, vengono ospitati dai nonni in una casa accanto al faro, una semplice casetta su palafitta che Lizzie chiamava con affetto “il Castello”. Jack si rende conto che Bonnie, la madre di Lizzie, non può più occuparsi di tutto e decide di ristrutturare il faro di famiglia, un luogo magico e carico di ricordi della vita passata insieme.

Nel frattempo, conosce Jenna Fontaine, una donna divorziata con un figlio adolescente, che gli fa scoprire nuovi sentimenti; sentimenti che non sospettava di poter provare da lungo tempo. Il tutto mentre cerca di gestire al meglio Mikki, figlia quindicenne, messa a dura prova dalla morte della madre e spaventataa all’idea di perdere anche il padre a causa di gravi problemi di salute. Sarà l’apparizione del fantasma di Lizzie ad aiutare Jack a trovare la strada per comprendere la figlia e innamorarsi di nuovo.

Cast

Il film vanta un cast di attori noti al pubblico televisivo, soprattutto per le loro partecipazioni a serie famose come Grey’s Anatomy, Mad Men e Suits. Sam Page interpreta Jack Armstrong, il protagonista maschile, mentre Sarah Drew è Jenna Fontaine, la sua nuova fiamma. Amanda Schull è Lizzie Armstrong, la moglie defunta che appare come un fantasma. Madeline Grace Popovich e Gavin Borders sono Mikki e Tyler Armstrong, i figli di Jack e Lizzie. Bryant Prince è Liam Fontaine, il figlio di Jenna. Elizabeth Becka e Bill Winkler sono Bonnie e Fred O’Toole, i genitori di Lizzie. Alexa Blair Robertson è Tiffany Murdoch, una ragazza che si interessa a Liam.

Curiosità

Il film è stato girato a Bald Head Island, nella Carolina del Nord, negli Stati Uniti, dove si trova il vero faro chiamato Old Baldy. Fu costruito nel 1817 e attualmente non ha più la funzione di faro ed è aperto alle visite del pubblico. Il film è basato sul romanzo “One Summer” dello scrittore David Baldacci, pubblicato nel 2011 ed è stato prodotto da Hallmark Channel e trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti il 3 ottobre 2021 oggi in Italia sul canale Rai.