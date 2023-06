Palinsesti 2023/2024, ecco quando verranno presentati, da Rai a Mediaset: il calendario completo

Il termine palinsesto deriva dal greco antico e significa “scritto di nuovo”. In origine, si riferiva a un foglio di papiro o pergamena che veniva raschiato e riutilizzato per scrivere un altro testo. In ambito televisivo, invece, è l’insieme dei programmi che una rete trasmette in un determinato periodo di tempo, solitamente un anno. Il palinsesto è quindi il biglietto da visita, il modo in cui un’emittente si presenta al pubblico e cerca di conquistarlo con le sue proposte. Vediamo come le principali emittenti della televisione italiana irretiranno i loro amati telespettatori con i loro nuovi palinsesti, che verranno annunciati a breve! Sicuramente si prospetta una bella sfida per quest’ultime, che devono competere tra loro e con le nuove forme d’intrattenimento digitale.

Palinsesti 2023/2024: il calendario delle presentazioni

La nuova stagione televisiva 2023/2024 si preannuncia ricca di novità e sorprese, sia per quanto riguarda i volti che i format dei programmi. Ma quando potremo scoprire cosa ci aspetta sul piccolo schermo nei prossimi mesi? Ecco il calendario delle presentazioni dei palinsesti delle principali emittenti italiane:

4 luglio : Sky e Mediaset. Le due reti saranno le prime a svelare le loro carte, in due eventi separati che si terranno a Milano. Sky festeggerà i suoi 20 anni di attività con una conferenza stampa nella sede di Milano Rogoredo, dove presenterà le sue offerte di cinema, sport, intrattenimento e informazione. Mediaset invece organizzerà la sua tradizionale Mediaset Night negli studi di Cologno Monzese, dove mostrerà le novità dei suoi canali generalisti e tematici.

: Sky e Mediaset. Le due reti saranno le prime a svelare le loro carte, in due eventi separati che si terranno a Milano. Sky festeggerà i suoi 20 anni di attività con una conferenza stampa nella sede di Milano Rogoredo, dove presenterà le sue offerte di cinema, sport, intrattenimento e informazione. Mediaset invece organizzerà la sua tradizionale Mediaset Night negli studi di Cologno Monzese, dove mostrerà le novità dei suoi canali generalisti e tematici. 7 luglio : Rai. La tv pubblica presenterà i suoi palinsesti a Napoli, in occasione dei 60 anni del Centro di Produzione Tv campano. Un omaggio al territorio e alla sua cultura, ma anche un’occasione per mettere in evidenza le produzioni originali e di qualità della Rai, che punterà su fiction, documentari, show e informazione.

: Rai. La tv pubblica presenterà i suoi palinsesti a Napoli, in occasione dei 60 anni del Centro di Produzione Tv campano. Un omaggio al territorio e alla sua cultura, ma anche un’occasione per mettere in evidenza le produzioni originali e di qualità della Rai, che punterà su fiction, documentari, show e informazione. 11 luglio : La7. La rete diretta da Urbano Cairo terrà la sua conferenza stampa probabilmente presso l’Hotel Four Seasons di Milano, dove illustrerà le sue proposte per il prossimo anno. La7 confermerà il suo stile distintivo basato sull’approfondimento, il dibattito e l’analisi della realtà, ma anche sulla satira e sull’ironia.

: La7. La rete diretta da Urbano Cairo terrà la sua conferenza stampa probabilmente presso l’Hotel Four Seasons di Milano, dove illustrerà le sue proposte per il prossimo anno. La7 confermerà il suo stile distintivo basato sull’approfondimento, il dibattito e l’analisi della realtà, ma anche sulla satira e sull’ironia. 13 luglio: Warner Bros. Discovery. L’ultimo a presentare i suoi palinsesti sarà il nuovo gruppo nato dalla fusione tra WarnerMedia e Discovery, che controlla canali come Cartoon Network, Real Time e Discovery Channel. L’evento si terrà a Roma e sarà l’occasione per conoscere le sinergie e le opportunità create dalla nuova realtà mediatica.

Una TV viva e varia

La nuova stagione televisiva 2023/2024 si preannuncia come una delle più ricche e interessanti degli ultimi anni. Le reti televisive si sono messe in gioco per offrire al pubblico programmi di qualità, innovativi e diversificati, capaci di soddisfare i gusti e le esigenze di tutti. La tv non è mai stata così viva e varia, e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il piccolo schermo nei prossimi mesi. E voi?