Il GF VIP lascia Cinecittà: contratto in scadenza, quale sarà la nuova location del reality

Il Grande Fratello vip è stato sfrattato da Cinecittà. La Casa più spiata dagli italiani dal prossimo anno dovrà lasciare la “solita” location per trovarne una nuova. Sembra, infatti, che non ci sia la volontà di rinnovare il contratto in scadenza tra Mediaset ed Endemol Shine. Sono già state visionate alcune nuove potenziali sedi nel quale realizzare la prossima edizione del reality e al momento quella milanese sembra la preferita. Una location che dovrebbe essere stata individuata in un complesso costruito a Milano.

Diverse le soluzioni per la prossima edizione del GF Vip

Tra le altre possibili soluzioni una suggerita da Davide Maggio è quella di allestire la casa del GF Vip in una struttura Mediaset. Una eventuale soluzione che comporterebbe anche un risparmio di spesa. Ma per il momento tutto è ancora in fase di ipotesi. Non sembra sia stata ancora scelta la migliore sede nella quale allestire la prossima edizione del programma. Al momento limitiamoci a vedere come prosegue l’attuale edizione e soprattutto come finirà…