Il Racconto dell’Ancella 5: trama, anticipazioni e data di uscita

Il racconto dell’ancella 5. Hulu ha, dunque, finalmente rivelato la data di uscita di The Handmaid’s Tale 5, in Italia. Ora c’è la data certa: Il racconto dell’ancella 5 andrà in onda proprio a partire dal 14 settembre, con i primi due attesissimi episodi della serie.

Il racconto dell’ancella 5: lo sbarco in Italia

The The Handmaid’s Tale 5 arriva finalmente anche in Italia. Dopo i primi due episodi del 14 settembre, l’appuntamento poi proseguire ogni mercoledì su Hulu. Sul web, intanto, circolano già le prime inquietanti foto di Serena Waterford (Yvonne Strahovski) che fissa la telecamera, vedova dopo la morte del comandante Fred Waterford (Joseph Fiennes) per mano delle ancelle capitanate da June (Elisabeth Moss).

Come ci eravamo lasciati

Ricordiamo, in breve, che nelle ultime battute de Il racconto dell’ancella 4, June era riuscita, a suo modo, a placare la sua rabbia uccidendo Fred Waterford dopo aver chiuso un accordo con il comandante Lawrence (Bradley Whitford) per il rilascio di 22 donne della resistenza in cambio del ritorno dello stesso Waterford a Gilead.

La vendetta delle ancelle

Lawrence, con l’aiuto di Nick (Max Minghella), aveva anche acconsentito affinché il Comandante finisse dritto nelle grinfie assassine e violente di June, così come delle sue ancelle. Le ancelle, a turno, lo hanno percosso continuamente fino a farlo morire. Nell’ultima volta che lo abbiamo visto in scena, il suo cadavere, privo della testa, lo hanno poi appeso al muro. Proprio quel muro maledetto dove nelle stagioni precedenti erano state appese ancelle che disertavano dai loro rispettivi compiti.

Trama e anticipazioni della nuova stagione

Ma ora sarete senz’altro curiosi di sapere quali rivelazioni ci attendono per la prossima stagione. Per fortuna, Hulu ha anche fornito una sinossi per la nuova stagione: “June affronta le conseguenze per l’uccisione del comandante Waterford mentre lotta per ridefinire la sua identità e capire cosa sta cercando per placare la sua ira.

La vedova Serena tenta di rinforzare la sua posizione a Toronto mentre l’influenza di Gilead si insinua in Canada. Il comandante Lawrence lavora con zia Lydia mentre cerca di riformare Gilead e salire al potere. June, Luke e Moira combattono Gilead a distanza mentre continuano la loro missione per salvare e ricongiungersi con Hannah”.