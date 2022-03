Il Viaggio della Musica: anticipazioni, ospiti e cantanti del festival in onda su Italia1

Il Viaggio della Musica: sta per arrivare l’attesissimo programma televisivo. La prima puntata è quella di domani, giovedì 31 marzo 2022: l’appuntamento è su Italia 1. Alla conduzione troveremo Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis e saranno davvero tanti gli ospiti del panorama musicale nazionale e internazionale. Saranno ben quattro le puntate che andranno in onda in prima serata su Italia 1. Battiti Live presenta MSc crociere – Il viaggio della musica toccherà ben 4 porti del Mediterraneo.

Leggi anche: Amici 21, anticipazioni pomeridiano 30 marzo 2022: riassunto e cosa succederà oggi

Il Viaggio della Musica: ospiti

Il primo approdo sarà a Palermo, quindi toccherà a Malta, Barcellona e Marsiglia, come si evince da radionorba.it. Ben 40 gli artisti che si esibiranno sul palco. Ecco l’elenco completo:

La Rappresentante di Lista;

Achille Lauro;

Giusy Ferreri;

Fabrizio Moro;

Noemi;

Ermal Meta;

Fred De Palma;

Elodie;

Annalisa;

Sangiovanni;

Irama;

Dargen D’Amico;

Tommaso Paradiso;

Gué;

The Kolors;

Mr Rain;

Rkomi;

Aka 7even;

Federico Rossi;

Tananai;

Sottotono;

Riki;

Michele Bravi;

Pinguini Tattici Nucleari;

Gemelli Diversi;

Matteo Romano;

Lum!x;

Deddy, Tancredi;

Sophie & The Giants;

Follya;

Kungs;

Ofenbach;

Darin;

Topic;

Nika Paris & Room9;

Alice Merton;

Justin Quiles;

Tecla;

Berna.

Leggi anche: Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 30 marzo 2022: il caso di Liliana Resinovich